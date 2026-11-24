I nuovi dazi potrebbero arrivare già nelle prossime settimane e colpire la maggior parte delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Intanto i mercati reagiscono negativamente, le Borse europee ampliano le perdite e i future sul Nasdaq scivolano del 2,5% ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli Stati Uniti si preparano ad aumentare i dazi nei confronti della Cina e di decine di altri Paesi che, secondo l'amministrazione Trump, danneggiano le aziende americane sostenendo la propria produzione industriale. A riportarlo è il Wall Street Journal, che cita fonti vicine al dossier. Le nuove tariffe sarebbero legate all'indagine condotta sui sussidi industriali concessi da Cina, Unione Europea e altri 14 Paesi. Non è ancora chiaro quando entreranno in vigore né quale sarà il loro ammontare.

Le possibili tariffe Secondo le indiscrezioni, i risultati dell'indagine potrebbero essere resi noti già in settimana e portare a un aumento dei dazi per decine di economie, tra cui Cina, Corea del Sud e l'Unione europea. I nuovi dazi riguarderebbero la maggior parte dei prodotti esportati da questi paesi verso gli Stati Uniti, con l'esclusione di acciaio, alluminio e automobili, già soggetti a dazi doganali in base a una separata autorità di sicurezza nazionale. Le aliquote definitive non sono ancora chiare, ma l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre tariffe analoghe a quelle stabilite dal presidente nel 2025 e successivamente annullate dalla Corte Suprema. I Paesi che hanno raggiunto accordi commerciali con Washington, aggiunge il Wall Street Journal, dovrebbero vedere i propri dazi coerenti con quelli concordati prima della sentenza. Per Unione europea, Giappone e Corea del Sud si ipotizzano dazi del 15% o inferiori, mentre Vietnam e India potrebbero essere soggetti a tariffe più elevate.