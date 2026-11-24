La pena è stata inflitta alla donna e a quattro collaboratori per il "Caravanserai Concert", diffuso online nel 2024. Nel video l'artista si esibiva senza hijab e accanto a musicisti uomini, in violazione delle norme della Repubblica islamica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La cantante iraniana Parastoo Ahmadi ha ricevuto 74 frustate per un'esibizione nella quale era apparsa senza l'hijab obbligatorio. Lo riferiscono l'emittente Cnn, citando l'avvocato difensore Mostafa Nili, e l'organizzazione Iran Human Rights (Ihrngo). La stessa pena è stata inflitta anche a quattro membri del team che aveva collaborato alla realizzazione del concerto.

Il concerto contestato Le frustate sono state eseguite presso l'Unità per l'Esecuzione delle Sentenze della Procura di Qom nei confronti di Ahmadi, dell'organizzatore del concerto Mohsen Lashkari e dei musicisti Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia. Il procedimento nasce dalla diffusione online del "Caravanserai Concert", registrato nel dicembre 2024 presso lo storico caravanserraglio di Deir-e Gachin, vicino a Qom, città santa sciita che ospita numerosi seminari islamici ed è considerata un baluardo del conservatorismo religioso. Leggi anche Burqa, niqab e hijab: quali sono le differenze e cosa cambia a scuola