Un nuovo divieto volto a limitare ancora di più la libertà e la dignità delle donne afghane è stato imposto dai talebani nella provincia di Balkh, nel Nord del Paese. Secondo un’inchiesta del Guardian a maggio è stato imposto al personale sanitario di non chiamare le pazienti con il loro nome. Le autorità hanno ordinato a tutti gli ospedali, gli studi privati ​​e le cliniche di utilizzare il termine "Bibi" (che significa “nonna” o “anziana” al posto dei nomi delle donne). Hanno inoltre sottolineato che tale disposizione deve essere rispettata anche sulle prescrizioni mediche. Il quotidiano spagnolo El Paìs ha raccolto diverse testimonianze in merito, che confermano come i fondamentalisti, in questa zona del Paese, abbiano vietato l’uso dei nomi delle donne afghane anche nei documenti ufficiali, incluse ricette mediche e cartelle cliniche.

Al posto del vero nome anche termini degradanti

Il termine, spiega El Paìs, Bibi è considerato una forma di appellativo rispettoso in un Paese in cui pronunciare il nome di una donna in pubblico, è tradizionalmente ritenuto un’offesa all’onore del marito o dei figli. Ma secondo quanto racconta l’attivista Lalah Osmany al quotidiano spagnolo, diverse testimonianze – provenienti da donne, medici e attivisti per i diritti civili – confermano che "i talebani non si sono limitati a ordinare ai funzionari [di Balkh] di smettere di scrivere e pronunciare i veri nomi delle donne, etichettandole tutte come Bibi", ma "in molti casi si riferiscono a loro usando termini degradanti legati ad animali, come "capra" o "mucca".

Oltre 144 decreti per limitare i diritti delle donne

“I talebani sono molto creativi quando si tratta di imporre restrizioni alle donne”, osserva al Paìs anche Zubaida Akbar, responsabile del programma Afghanistan dell’Ong Femena. Il divieto relativo ai nomi costituisce “una totale cancellazione dell’identità femminile" e si inserisce, ricorda el Paìs, nel solco degli oltre 144 decreti che hanno limitato i diritti delle donne afghane, secondo il conteggio effettuato da Femena. Si va dal divieto per le ragazze di proseguire gli studi dopo i 12 anni, all’esclusione dalla stragrande maggioranza delle professioni e al divieto di parlare in pubblico. Esiste inoltre una norma, approvata il 14 maggio di quest’anno, che ha di fatto legalizzato lo stupro delle ragazze. Il codice penale dei talebani stabilisce che la rottura del braccio di una donna è punibile con 15 giorni di carcere, mentre colpire un cammello può comportare una pena detentiva di cinque mesi.