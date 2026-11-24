La pubblicazione di queste nuove informazioni ha mandato in subbuglio la comunità degli appassionati della creatura che sperano che l'amministrazione di Donald Trump continui a rivelare dettagli come ha fatto per gli avvistamenti Ufo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'U.S. Forest Service, il Servizio forestale degli Stati Uniti, ha iniziato a rendere pubblici, una serie di documenti governativi finora segreti, tutti riguardanti Bigfoot. Il 15 ottobre, l'agenzia, che fa capo al Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, ha caricato nel proprio archivio online tre documenti relativi a "Bigfoot/Sasquatch", suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati della creatura leggendaria.

Avvistamenti della creatura negli anni 40 Bigfoot è considerata una figura mitica che popola le foreste americane, sebbene le uniche "prove" finora emerse consistano soltanto in fotografie sfocate e racconti aneddotici. I nuovi documenti contengono dettagli su presunti incontri con la creatura, alta e pelosa, avvenuti negli stati del Montana e di Washington a partire dagli anni Quaranta. Uno dei documenti è il racconto di un certo Leo T. Kinney che risale al 1980 e che riporta il racconto di un gruppo di cacciatori negli anni 40 che sostengono di aver visto la creatura. Un altro documento riguarda un'indagine del 1982, dal nome 'Avvistamento di orme di Bigfoot nel bacino idrografico di Mill Creek' nello Stato di Washington.

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Gli appassionati in subbuglio Il rapporto parte da un presunto avvistamento segnalato da Paul Freeman, una guardia forestale part-time, il quale sostenne di aver rinvenuto delle impronte della creatura. Tuttavia, l'investigatore incaricato di seguire l'indagine non ne fu convinto. Il terzo documento è un articolo di giornale del 2003 che tratta del ritrovamento di possibili impronte di Bigfoot nella contea di Sanders, in Montana. La pubblicazione di queste nuove informazioni ha mandato in subbuglio la comunità degli appassionati della creatura che sperano che l'amministrazione di Donald Trump continui a rivelare dettagli come ha fatto per gli avvistamenti Ufo.

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