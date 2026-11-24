La pubblicazione di queste nuove informazioni ha mandato in subbuglio la comunità degli appassionati della creatura che sperano che l'amministrazione di Donald Trump continui a rivelare dettagli come ha fatto per gli avvistamenti Ufo
L'U.S. Forest Service, il Servizio forestale degli Stati Uniti, ha iniziato a rendere pubblici, una serie di documenti governativi finora segreti, tutti riguardanti Bigfoot. Il 15 ottobre, l'agenzia, che fa capo al Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, ha caricato nel proprio archivio online tre documenti relativi a "Bigfoot/Sasquatch", suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati della creatura leggendaria.
Avvistamenti della creatura negli anni 40
Bigfoot è considerata una figura mitica che popola le foreste americane, sebbene le uniche "prove" finora emerse consistano soltanto in fotografie sfocate e racconti aneddotici. I nuovi documenti contengono dettagli su presunti incontri con la creatura, alta e pelosa, avvenuti negli stati del Montana e di Washington a partire dagli anni Quaranta. Uno dei documenti è il racconto di un certo Leo T. Kinney che risale al 1980 e che riporta il racconto di un gruppo di cacciatori negli anni 40 che sostengono di aver visto la creatura. Un altro documento riguarda un'indagine del 1982, dal nome 'Avvistamento di orme di Bigfoot nel bacino idrografico di Mill Creek' nello Stato di Washington.
Gli appassionati in subbuglio
Il rapporto parte da un presunto avvistamento segnalato da Paul Freeman, una guardia forestale part-time, il quale sostenne di aver rinvenuto delle impronte della creatura. Tuttavia, l'investigatore incaricato di seguire l'indagine non ne fu convinto. Il terzo documento è un articolo di giornale del 2003 che tratta del ritrovamento di possibili impronte di Bigfoot nella contea di Sanders, in Montana. La pubblicazione di queste nuove informazioni ha mandato in subbuglio la comunità degli appassionati della creatura che sperano che l'amministrazione di Donald Trump continui a rivelare dettagli come ha fatto per gli avvistamenti Ufo.
Il Bigfoot
Il Bigfoot detto anche Sasquatch o, in italiano, Piedone, è un criptide della cultura statunitense e canadese, le cui fattezze ricordano un grosso uomo, con sembianze di scimmia, che vive nelle foreste. La leggenda si è diffusa in diverse aree del continente nordamericano, prevalentemente negli stati di Washington dell'Oregon e della California, nei quali sono più frequenti le segnalazioni di una sua presunta presenza, spesso testimoniata da foto e video di origine controversa o da orme considerate anomale. Negli Stati Uniti circa il 15% della popolazione crede alla sua esistenza, e queste persone stanno diminuendo negli anni.