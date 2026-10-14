Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla famiglia all'organizzazione Human Rights Activists in Iran (Hrai), Amini è stata condannata a morte con l'accusa di "sab ol-nabi", ovvero insulto al profeta. Nel secondo processo, la giovane è stata condannata a 12 anni, sei mesi e un giorno con l'accusa di aver agito contro la sicurezza nazionale e di aver diffuso propaganda contro il regime.

Le proteste e l'appello dal carcere

Amini era stata arrestata dalle forze di sicurezza durante le proteste nazionali di gennaio, fermate dalle autorità con una sanguinosa repressione. Migliaia di persone sarebbero state uccise, mentre l'agenzia di stampa Hrana, affiliata all'HRAI, ha parlato di oltre 50.000 arresti. In una registrazione audio diffusa dal carcere il mese scorso, Amini ha lanciato un appello per l'intervento internazionale, chiedendo alle Nazioni Unite, agli avvocati e alle organizzazioni per i diritti umani di indagare sul suo caso. "Oggi non voglio fare la figura dell'eroina - ha dichiarato la ragazza - Voglio solo una cosa: che la mia voce sia ascoltata". "Sono una ragazzina innocente con tante speranze e sogni", ha detto Amini. "Ho dei genitori che mi aspettano. Una famiglia che ogni notte, con la paura di perdermi, trasforma la propria notte in un mattino."