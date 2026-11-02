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L’America di Trump tra dazi e promesse: le aspettative di Wall Street

Mariangela Pira

Mariangela Pira
©Getty

Tra dazi, tagli fiscali e promesse di rilancio industriale, il bilancio economico del secondo mandato di Donald Trump resta contrastante. Gli Stati Uniti continuano a crescere, ma inflazione, caro vita e rallentamento del mercato del lavoro pesano sulle famiglie

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