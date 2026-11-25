Le forze armate della Libia orientale minacciano una rappresaglia militare contro Kiev dopo la morte di due militari libici nel raid del 22 novembre con sette droni ucraini che ha affondato la corvetta russa Merkury e colpito altre due navi a Bengasi. Il Cremlino appoggia la reazione libica e Parigi difende la "legittima difesa" ucraina, mentre il ministro Tajani chiede di evitare nuovi focolai vicino all'Italia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La guerra tra Russia e Ucraina allarga il proprio raggio d'azione fino alle coste del Nord Africa. Le forze armate della Libia orientale, guidate dal generale Khalifa Haftar, hanno annunciato una risposta militare contro Kiev in seguito alla morte di due militari libici, rimasti gravemente feriti nell'attacco ucraino all'alba di domenica 22 novembre contro la base navale di Bengasi. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

Le vittime e la promessa di rappresaglia di Haftar Secondo quanto riferito dal quotidiano libico Al Wasat, che cita un comunicato del Comando generale, i due uomini - il sottufficiale Al Taher Abdallah al Sadeq e il tenente Ali Mohammed al Said, entrambi appartenenti allo Stato maggiore della Marina - sono deceduti il 24 novembre per le ferite riportate nelle esplosioni di domenica scorsa. Nel documento, il comando militare ha assicurato che il sangue dei due uomini "non sarà stato versato invano" e che il diritto di ottenere giustizia "non cadrà in prescrizione", promettendo una rappresaglia "nel momento e nel luogo opportuni, con i mezzi appropriati", a difesa della sovranità e della sicurezza nazionale. Sulla vicenda è intervenuto tramite Facebook anche il vicecomandante generale delle forze armate, Saddam Haftar, figlio di Khalifa, affermando che i militari caduti rappresentano una responsabilità per le autorità della Cirenaica e assicurando che non saranno accettati compromessi sulla sovranità libica.

Colpite navi russe e un cargo iraniano L'attacco del 22 novembre, condotto mediante l'impiego di sette droni, è stato rivendicato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l'azione "un'operazione esemplare in risposta alla guerra della Russia". L'operazione ha provocato l'affondamento della corvetta lanciamissili russa Merkury, entrata in servizio nel 2023 e ferma in porto per rifornirsi in vista del viaggio di ritorno in Russia. Kiev ha inoltre rivendicato il danneggiamento della nave da carico russa Angara, utilizzata, secondo le autorità ucraine, per il trasporto di materiale militare. Secondo quanto emerso successivamente, lo sciame di droni nelle acque di Bengasi avrebbe inoltre colpito un terzo bersaglio: il mercantile iraniano Alvan, lungo 168 metri, sospettato di trasportare componenti elettronici di fabbricazione cinese e indiani destinati al combattimento con i droni. Vedi anche Libia, cargo russo colpito da droni ucraini a Bengasi

Lo scontro tra Mosca e Parigi Le nuove dichiarazioni del comando di Haftar accrescono le preoccupazioni per una possibile escalation militare in Libia, dove il governo orientale ha già chiesto alle Nazioni Unite un'inchiesta internazionale sugli attacchi e sull'eventuale impiego di basi situate nella parte occidentale del Paese. Sul piano internazionale, l'episodio ha immediatamente spaccato i governi su linee opposte. Mosca ritiene che la Libia abbia il diritto legittimo di rispondere all'attacco ucraino alla base navale di Bengasi, dove sono state colpite un'unità militare e una nave civile russe. Il portavoce Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax, ha dichiarato che "naturalmente, qualsiasi Stato non lascia impunite le aggressioni contro la vita dei propri militari". Di segno opposto la posizione francese. Intervistato dall'emittente TF1, il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha sostenuto che l'Ucraina ha esercitato il suo "diritto assoluto alla legittima difesa" attaccando due navi russe nelle acque libiche. "Mettiamoci nei loro panni. Cosa faremmo se fossimo bombardati giorno e notte da un nemico, da un invasore? Ebbene, ci difenderemmo; eserciteremmo il nostro diritto assoluto alla legittima difesa. È esattamente ciò che stanno facendo gli ucraini", ha affermato Barrot sottolineando come la Russia sia la causa dell'estensione del conflitto sin dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. Leggi anche Bengasi, imbarcazioni kamikaze di Kiev contro nave russa

Tajani avverte sui rischi nel Mediterraneo In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito l'episodio "preoccupante", ammonendo che "va scongiurato l'allargamento della guerra tra Russia e Ucraina evitando che si accendano nuovi focolai". Il titolare della Farnesia ha chiarito che l'Italia "non era assolutamente a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche, addirittura in un porto. Un'area, quella libica, nella quale ci sono unità della Marina italiana, militari anche della Guardia di finanza e una forte presenza economica italiana e l'Eni". E perciò "l'Italia ha sempre chiesto una maggiore attenzione della Nato sul fianco Sud e nel Mediterraneo". Se continueranno gli aiuti a Kiev, Tajani fa sapere che "l'Italia rimarrà al fianco dell'Ucraina", "una scelta strategica". Ma, puntualizza, "questo non mi ha impedito di chiamare il ministro degli Esteri ucraino, Sybiha, manifestandogli la mia preoccupazione per l'accaduto e ribadire che l'Italia è impegnata a sostenere l'integrità territoriale della Libia, Paese amico col quale abbiamo ottime relazioni".

Vedi anche Ucraina, esercito Haftar: rappresaglia dopo attacco Bengasi