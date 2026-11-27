Se la Corte costituzionale intervenisse sulla legge elettorale per stabilire che l'indicazione del premier non si può fare, sarebbe un "indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante l’incontro “Un caffè in limonaia” alla Fondazione Versiliana. Secondo il presidente del Senato l'indicazione del premier è una norma ''sacrosanta", perché non toglie le prerogative al Capo dello Stato ma dice ai partiti che quando andranno dal capo dello Stato per le consultazioni dovranno fare non un nome qualunque, ma quello che si erano impegnati a sostenere. Poi, sottolinea La Russa, siccome il centrodestra ha un leader riconosciuto in Giorgia Meloni, mentre a sinistra "non sanno chi mettere", uno stop della consulta all'indicazione del premier sarebbe "un indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione''. Sicuramente la Corte costituzionale "un ritocchino lo farà. Ma sono certo che l'impalcatura della legge non verrà toccata" ha detto ancora La Russa. "Per me - ha aggiunto - questa legge elettorale andrebbe approvata così com'è".

Boccia: "Parole gravissime". Magi: "Indegno"

Dura la reazione dell'opposizione alle dichiarazioni del presidente del Senato. "Le parole del presidente La Russa sono di una gravità istituzionale inaudita. È inaccettabile che la seconda carica dello Stato arrivi a delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale, attribuendole finalità di parte politica" ha commentato il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "Il presidente del Senato dovrebbe essere tra i primi a difendere l’autonomia, l’indipendenza e l’autorevolezza della Consulta, non a metterle in discussione sulla base della convenienza elettorale della propria parte politica" ha proseguito.

"Ignazio La Russa sta trasformando ogni giorno di più quella che dovrebbe essere la seconda carica dello Stato nell'ultima carica dello Stato. Indegno di rappresentare il Senato, La Russa entra a gamba tesa sul giudizio che dovrà dare la Consulta sulla legge elettorale con un intollerabile attacco alla sua indipendenza. Prima La Russa andrà a casa, prima verrà restituita dignità alla carica che ricopre" ha dichiarato in una nota anche il segretario di Più Europa Riccardo Magi. E per Bonelli di Avs: "Quella di Ignazio La Russa è un'intimidazione della seconda carica dello Stato alla Corte costituzionale. Prima ancora che i giudici si pronuncino, il Presidente del Senato li avverte: 'se boccerete l'indicazione del premier, sarete complici della sinistra e

andrete contro la Costituzione'. È una pressione esplicita su un organo

di garanzia, un fatto senza precedenti per chi ricopre quel ruolo".