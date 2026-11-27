"L'Italia non intende firmare un bilancio che taglia l'agricoltura e la coesione, e non firmerà un bilancio in forza del quale dovrebbe dare contributi maggiori per ricevere di meno. Quindi si sappia che non ci sono scadenze, ci sono condizioni, e la prima condizione è che l'accordo deve essere un accordo giusto", ha detto la presidente del Consiglio parlando all'Assemblea programmatica di Noi Moderati ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Siamo ancora anni luce lontani dalla possibilità di un accordo e l'Italia non può dare il suo assenso alle proposte che sono state formulate fin qui. La questione a molti sembra tecnica, non è tecnica. Il bilancio settennale dell'Unione Europea, detto bilancio pluriennale dell'Unione Europea, è lo strumento con il quale l'Europa decide le proprie priorità per i prossimi sette anni e decide con quali risorse finanziare quelle priorità". A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che, parlando all'Assemblea programmatica di Noi Moderati, ha aggiunto: "È un documento ovviamente strategico e un governo che crede in un'Europa forte, ma che ha prima di tutto il dovere di difendere l'interesse dell'Italia, non firma un accordo qualsiasi, non lo firma solamente per rispettare una scadenza".

"L'accordo deve essere un accordo giusto" "La data per noi non conterà mai più del contenuto - ha ribadito Meloni - Ci sono alcune cose sulle quali ovviamente ci aspettiamo delle risposte. Certamente l'Italia non intende firmare un bilancio che taglia l'agricoltura e la coesione, perché quando parliamo di politica agricola comune sapete che qui molti passi in avanti verso un bilancio migliore sono stati fatti proprio grazie all'impegno italiano. L'Italia non firmerà un bilancio in forza del quale dovrebbe dare contributi maggiori per ricevere di meno. Quindi si sappia che non ci sono scadenze, ci sono condizioni, e la prima condizione è che l'accordo deve essere un accordo giusto". Vedi anche Il bilancio divide l'Europa, Costa: serve intesa entro 2026

Meloni: "Da noi sostegno all'Ucraina, ma prima interesse nazionale" "La nostra posizione a sostegno dell'Ucraina, a sostegno della nazione aggredita da una guerra di aggressione, non cambia. Ma questo non puo' mai venire prima della difesa dell'interesse nazionale italiano", ha detto poi Meloni. Poi, tornando sulla vicenda dell'operazione militare di Kiev a Bengasi, la premier ha aggiunto: "Mi pare che anche il presidente Zelensky abbia, diciamo, chiarito alcune precedenti parole, che erano state evidentemente oggetto di molti dubbi. E lo ha fatto, del resto, anche con me direttamente durante una telefonata che abbiamo avuto oggi''. Leggi anche Zelensky fa dietrofront su attacco Libia: “Non coordinato con partner"