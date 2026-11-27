Il presidente della Repubblica ospite della giornata inaugurale dell'evento in programma da oggi a domenica. In calendario anche gli interventi del ministro della Giustizia Nordio e dei leader Pd e M5s Elly Schlein e Giuseppe Conte

Prende il via oggi a Napoli il 37esimo congresso nazionale dell'Associazione nazionale dei magistrati, che andrà in scena fino a domenica 29 novembre, tra il teatro San Carlo e Castel Capuano, con il titolo 'La giustizia che cambia: la sfida del nuovo umanesimo'. L'evento si aprirà con il discorso del presidente dell'Anm, Giuseppe Tango. Tra le presenze previste, spiccano quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il cui intervento è previsto per oggi, e del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Ospiti i leader Pd e M5s Conte e Schlein, oltre al ministro Nordio

Sabato, interverranno, tra gli altri il Guardasigilli Nordio, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il leader M5s, Giuseppe Conte e il portavoce di Avs, Angelo Bonelli. Domenica è prevista la presenza della leader del Pd, Elly Schlein, e quello di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Chiuderà il convegno con un intervento il segretario dell'Anm, Rocco Maruotti.