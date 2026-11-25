Oggi il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha sollecitato i senatori alla presenza in Aula, dopo che in mattinata a Palazzo Madama è mancato due volte il numero legale. Appello che, secondo quanto riportato, è stato fatto suo dalla premier che avrebbe detto: “Me ne ricorderò”

Mentre il parlamento è alle prese con l’analisi della Legge di Bilancio per il 2027, oggi si è riunito il Consiglio dei ministri: in questa occasione il ministro per i Rapporti col parlamento Luca Ciriani ha fatto una sorta di informativa ai ministri per riassumere la riunione della mattinata tra maggioranza e governo sulla manovra. Nel corso del vertice è arrivata la richiesta ai colleghi non solo a dare una mano per rispettare lo strettissimo cronoprogramma - nell'incastro tra Manovra e decreti legge in parlamento - ma pure a ridurre le proposte di emendamenti ministeriali. E poi sarebbe arrivato anche un invito a sollecitare i senatori alla presenza in Aula, dopo che in mattinata a Palazzo Madama è mancato due volte il numero legale. Un appello che, a quanto trapelato, è stato fatto suo anche dalla premier Giorgia Meloni.

La corsa per convertire i decreti

Secondo quanto riportato, Giorgia Meloni ha colto l'occasione proprio dell'informativa di Luca Ciriani in Cdm sull'iter della manovra, e, come riferito da diversi presenti alla riunione, ha sottolineato con un inequivocabile "me ne ricorderò" il richiamo del ministro per i Rapporti col parlamento. In passato era già arrivata una simile attività rivolta ai sottosegretari, poco presenti, e adesso lo stesso è successo con i parlamentari dopo quanto avvenuto a Palazzo Madama. Anche perché, come detto, sono moltissimi i decreti che attendono di essere confermati e in questa corsa contro il tempo - ha ribadito Meloni - non sono ammessi errori.

Lo sfogo del ministro Ciriani

Il ministro Ciriani nel corso del Consiglio dei ministri si sarebbe sfogato dicendo: "Mica possiamo andarli a cercare in giro per Roma…”. Un collega invece avrebbe commentato sarcastico, sulla falsariga del presidente del Consiglio, che in fondo "basta segnarsi i nomi...". Il riferimento, nemmeno troppo implicito, è alle liste che andranno poi compilate in vista delle elezioni politiche. Proprio uno degli elementi di preoccupazione già da tempo nei capannelli in Transatlantico, perché quando si aprirà definitivamente la campagna elettorale, sarà ancora più difficile "tenere" i parlamentari in Aula, a maggior ragione dopo la reintroduzione delle preferenze.