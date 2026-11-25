Sondaggio, per 54% violenza contro donne è in aumento. Per 68% serve legge sul consenso
Secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24, oltre la metà degli italiani ritiene che la violenza sulle donne sia un fenomeno in crescita. Le misure ritenute più efficaci sono tempi più rapidi per la protezione delle vittime, pene più severe per i responsabili ed educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole. Sulla definizione del reato di violenza sessuale, il 68% ritiene che la legge debba considerare violenza tutti i casi in cui la persona non ha espresso il proprio consenso in modo esplicito
- Interpellato in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 54% degli italiani ritiene che negli ultimi anni il fenomeno sia in aumento, il 32% lo giudica stabile e solo il 6% in diminuzione. L’8% non si esprime. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24.
- La percezione cambia molto fra i generi: vede la violenza in aumento il 68% delle donne contro il 38% degli uomini, fra i quali prevale di poco la lettura di un fenomeno stabile (43%).
- Fra le cause principali (fino a tre risposte) il 58% indica il senso di possesso degli uomini verso le donne, il 53% la scarsa educazione al rispetto e all’affettività e il 47% una cultura che considera la donna inferiore all’uomo. Segue la gelosia nelle relazioni (30%).
- Tra le cause vengono indicate anche pene poco severe (27%), i problemi psichici o le dipendenze di chi commette violenza (24%) e la dipendenza economica dal partner (16%).
- Le misure ritenute più efficaci (fino a tre risposte) sono tempi più rapidi per le misure di protezione delle vittime (50%), pene più severe per chi commette violenza (49%) ed educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole (46%). Più staccato il sostegno economico e lavorativo alle donne che denunciano.
- Tra le altre misure, vengono indicati i percorsi di recupero obbligatori per gli uomini violenti (26% ciascuno) e più risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio (20%). Le altre opzioni non superano il 15%.
- I tempi rapidi di protezione sono il terreno comune (59% nel centrodestra, 54% nel Campo Largo). Sulla severità delle pene ed educazione invece gli elettorati si dividono: nel centrodestra le pene più severe sono indicate al primo posto, dal 64% (78% fra gli elettori di Forza Italia, Lega e altre liste alleate) e l’educazione nelle scuole dal 36%; nel Campo Largo il rapporto si inverte (69% educazione, 34% severità delle pene), con un minimo del 12% sulle pene fra gli elettori AVS.
- Sulla definizione del reato di violenza sessuale, il 68% ritiene che la legge debba considerare violenza tutti i casi in cui la persona non ha espresso il proprio consenso in modo esplicito, con parole o gesti chiari. Solo il 19% vorrebbe limitarla ai casi in cui la persona ha espresso chiaramente il proprio dissenso, mentre il 13% non si esprime.
- Il principio del consenso è maggioritario in quasi tutti gli elettorati: 83% nel Campo Largo (90% fra gli elettori AVS) e 73% nel centrodestra (72% fra gli elettori FdI).
- Passando alla politica mondiale, per un italiano su due non c’è alcun leader internazionale che ispiri fiducia. Alla domanda su quale leader internazionale ispiri più fiducia, il 50% risponde “nessuno di questi” e il 13% non si esprime. Ursula von der Leyen è la più indicata con il 17%, seguita da Vladimir Putin (9%), Xi Jinping (7%) e Donald Trump (3%).
- Narendra Modi, primo ministro indiano, raccoglie l’1% delle preferenze.
- Nel centrodestra von der Leyen resta prima (18%), ma Putin (11%) supera Trump (6%), anche fra gli elettori FdI (12% contro 7%). Il dato più netto è fra gli elettori di Futuro Nazionale: Putin è il leader più indicato con il 40%, seguito da Trump (15%), mentre von der Leyen si ferma all’1%.
- Nel Campo Largo invece von der Leyen sale al 28%, con un picco del 40% fra gli elettori PD, mentre fra quelli M5S il leader più indicato è Xi Jinping (20%, contro il 13% di von der Leyen).
- Dopo l’incontro del 19 novembre a Shenzhen, a margine del vertice Apec, il primo che ha riunito insieme Trump, Xi Jinping e Putin, il 48% degli italiani ritiene che incontri di questo tipo possano contribuire a ridurre le tensioni internazionali, contro il 40% che lo esclude. Il 12% non si esprime.
- Il 48% degli intervistati inoltre ritiene che fra 10 anni la principale potenza mondiale sarà la Cina, tre volte la quota di chi indica gli Stati Uniti (16%). Seguono Russia (7%), Unione Europea (5%) e India (2%), mentre il 22% non sa rispondere.
- Fratelli d’Italia resta primo partito al 27,2%, stabile rispetto al 18 novembre, come anche il Partito Democratico al 20,6%: il distacco resta di 6,6 punti. Il Movimento 5 Stelle è al 13,8% (+0,1%). Nel centrodestra Forza Italia è al 6,8% (+0,2%) e la Lega al 5,1% (-0,2%). Futuro Nazionale è al 6,7% (+0,1%): di fatto appaiato a Forza Italia.
- Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,5% (+0,1%). Nell’area centrista Azione è al 3,2% (-0,1%), mentre Italia Viva al 2,9% (+0,1%).
- Ora è stabile all’1,1%. L’area di astenuti e indecisi sale al 37,0% (+3,8%): è l’unico movimento di rilievo nel quadro delle intenzioni di voto.
- La coalizione di centrosinistra (PD, M5S, AVS, Italia Viva e liste minori) è al 45,6% (+0,6%), il centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega e liste minori) al 40,9% (+0,1%): il vantaggio del centrosinistra è di 4,7 punti. Futuro Nazionale, considerato separatamente, è al 6,7% (+0,1%), Azione al 3,2% (-0,1%). In termini puramente aritmetici, sommando Futuro Nazionale al centrodestra l’area di destra arriverebbe al 47,6%, 2 punti sopra il centrosinistra.
- Il giudizio sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni continua con l’andamento altalenante delle ultime settimane, anche rispetto alla rilevazione del 18 novembre: i giudizi positivi scendono al 34% (-4%), quelli negativi salgono al 60% (+2%) e gli indecisi al 6% (+2%). Il saldo negativo passa così da 20 a 26 punti.
- Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 20 e il 23 novembre 2026 su un campione di 806 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del ±3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.