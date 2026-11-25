Secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24, oltre la metà degli italiani ritiene che la violenza sulle donne sia un fenomeno in crescita. Le misure ritenute più efficaci sono tempi più rapidi per la protezione delle vittime, pene più severe per i responsabili ed educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole. Sulla definizione del reato di violenza sessuale, il 68% ritiene che la legge debba considerare violenza tutti i casi in cui la persona non ha espresso il proprio consenso in modo esplicito