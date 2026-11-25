La portoricana Jennifer Barreto è Miss Universo 2026, per la prima volta vince una mamma
In seguito a una modifica del regolamento del concorso che ora consente la partecipazione anche a donne sposate e madri, la 27enne portoricana Jennifer Barreto che ha una figlia, è diventata la prima vincitrice a ottenere la corona pur essendo sia sposata che madre
- La portoricana Jennifer Barreto è stata incoronata Miss Universo 2026. E' la prima volta che una donna sposata con figli raggiunge questo traguardo. La sua vittoria regala a Porto Rico la sesta corona nel concorso che celebra quest'anno il suo 75simo anniversario.
- Jennifer Barreto, 27 anni, ha trionfato nell'edizione tenutasi a Porto Rico, superando le altre finaliste: Melissa Nunez (Repubblica Dominicana, prima classificata), Clara Vegas (Venezuela, seconda classificata), Bea Millan-Windorski (Filippine, terza classificata) e Georgia Waddington (Nuova Zelanda, quarta classificata).
- La donna, che ha lavorato come specialista nella prevenzione per il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e ha collaborato con l'Associazione per il Diabete Pediatrico a Porto Rico, ha posto fine a un'attesa durata 20 anni, riportando la corona sull'isola. L'ultima portoricana a vincere Miss Universo era stata Zuleyka Rivera nel 2006. Si tratta della seconda volta che Porto Rico conquista il titolo in casa, dopo la vittoria di Denise Quinones nel 2001.
- In seguito a una modifica del regolamento del concorso che ora consente la partecipazione anche a donne sposate e madri Barreto, che ha una figlia, è diventata la prima vincitrice a ottenere la corona pur essendo sia sposata che madre.
- Complessivamente, 116 delegate si sono contese la corona presso il Coliseo de Puerto Rico, a San Juan. Tra le 12 semifinaliste figuravano le rappresentanti di Repubblica Democratica del Congo, Francia, Cile, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Cuba, Porto Rico, Filippine, Colombia, Nicaragua e Venezuela.
- Dopo aver ricevuto un fiore bianco da un gruppo di bambine ognuna delle quali indossava una fascia con il nome di un diverso Paese e aver sfilato sul palco del Coliseo, le concorrenti hanno atteso che la giuria annunciasse le cinque finaliste.
- Migliaia di fan di Miss Universo hanno gremito il palazzetto, indossando abiti eleganti e sventolando le bandiere dei propri Paesi d'origine, tra cui molte nazioni latinoamericane come Venezuela, Messico, Nicaragua e Porto Rico.
- Le celebrazioni per il 75simo anniversario del concorso si sono svolte nonostante alcune controversie organizzative interne che hanno portato all'esclusione di sei candidate dal Sud-est asiatico: Thailandia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Singapore e Laos.
- Da gennaio 2024, la società è suddivisa in parti uguali tra Legacy Holding che rappresenta la componente "occidentale" di Miss Universo ed è guidata dall'imprenditore messicano Raul Rocha Cantù e il gruppo Jkn Global, a capo del quale si trova l'imprenditrice thailandese Jakkaphong Anne Jakrajutatip che definisce la propria parte come “Miss Universo orientale”
- I biglietti per la finale sono andati esauriti in meno di 48 ore, segnando un record nella storia del concorso, che è tornato a Porto Rico per la quarta volta, regalando all'isola caraibica la sua sesta corona.