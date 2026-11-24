Londra, il principe William visita il premier Andy Burnham a Downing Street. FOTO
Per la prima volta il principe di Galles è andato a incontrare il primo ministro britannico nella sua residenza nel centro di Londra. I due hanno parlato della condizione dei senzatetto: William dal 2023 ha lanciato il progetto Homewards mentre Burnham si è impegnato a garantire entro Natale maggiore sostegno a chi vive all’aperto
- Prima volta a Downing Street per il principe William. L’erede al trono britannico è andato in visita alla residenza del premier laburista Andy Burnham, che lo ha accolto davanti alla porta nera del numero 10 per un colloquio incentrato sulla condizione dei senzatetto.
- Non era mai successo in passato che il principe di Galles si recasse nella residenza di Downing Street per incontrare un primo ministro in carica.
- E non accadeva dal 2012, anno in cui la regina Elisabetta II era stata ospite a pranzo dell’allora premier Cameron, che un membro di rilievo della famiglia reale entrasse nella residenza.
- Burnham, come previsto dalla prassi istituzionale, ha un'udienza settimanale con re Carlo III. Il principe William, invece, incontra il premier in carica una volta all’anno ma non necessariamente a Downing Street. Nel 2025, infatti, William aveva ricevuto Keir Starmer a Kensington Palace.
- Incontrare il primo ministro direttamente a Downing Street può essere visto come un passo in più per William che, un po’ alla volta, aggiunge nuovi impegni istituzionali per prepararsi a quando dovrà succedere al padre Carlo. Specialmente per quanto riguarda viaggi all’estero che per il sovrano, 78enne, possono iniziare a diventare troppo faticosi.
- Come anticipato, l’incontro è stato incentrato sulla condizione dei senzatetto a Londra. William infatti porta avanti Homewards, un progetto che sperimenta in sei aree del Regno Unito soluzioni per ridurre il numero degli homeless.
- L’idea del progetto Homewards è trovare soluzioni alternative al problema degli homeless puntando soprattutto sulla prevenzione.
- I principi fondanti del progetto sono tre: Rare (“raro”, ovvero prevenire il più possibile la perdita della casa), Brief (“breve”, ovvero fare in modo che chi diventa senzatetto possa trovare rapidamente una sistemazione) e infine Unrepeated (“non ripetuto”, cioè evitare che una persona torni a vivere da senzatetto).
- Il progetto sociale è stato lanciato dal principe di Galles nel giugno 2023 attraverso la sua fondazione, la Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales. Le aree coinvolte sono: Aberdeen (Scozia), Bournemouth, Christchurch e Poole (Inghilterra), Lambeth (Londra), Newport (Galles), Irlanda del Nord e Sheffield (Inghilterra).
- Dal canto suo, Burnham si è impegnato a garantire entro Natale a chi attualmente vive in strada in Inghilterra il sostegno per non dormire più all'aperto.