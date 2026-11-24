Nel corso della riunione straordinaria della conferenza Stato-Città e autonomie locali la presidente del Consiglio ha confermato la disponibilità del governo ad approfondire alcune delle principali richieste avanzate dai Comuni, a partire da affitti, trasporto pubblico e assistenza agli studenti con disabilità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Ci siamo confrontati entrando nel merito delle questioni che sono a cuore dei sindaci e delle comunità che rappresentiamo in un momento di reale difficoltà". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Gaetano Manfredi, al termine dell'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Manfredi ha spiegato che il governo ha mostrato disponibilità ad approfondire le proposte avanzate dagli enti locali, riscontrando alcune delle richieste presentate.

Le priorità dei Comuni Tra i temi portati al tavolo dall'Anci figurano il sostegno agli affitti, l'aumento dei costi energetici che pesa sul trasporto pubblico locale e le risorse per l'assistenza scolastica agli studenti con disabilità. Secondo quanto riferito dai partecipanti all'incontro, la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti avrebbero manifestato aperture proprio su questi dossier, pur ribadendo i limiti imposti dagli attuali margini della legge di Bilancio.

Condono edilizio, Anci: "Non si può far ricadere sui comuni problemi decennali" Interpellato sugli emendamenti relativi al condono edilizio, Manfredi ha evitato prese di posizione preventive: "Sul condono ne ho sentite talmente tante... La nostra posizione la esprimeremo nel momento in cui sapremo qual è la proposta reale", ha detto, sottolineando che "è chiaro che non possiamo far ricadere sui comuni problemi che sono decennali e non hanno trovato una risposta nelle procedure fino a oggi obbligate".

La nota diffusa dall'Anci Nella nota diffusa al termine dell'incontro, l'Anci richiama anche la necessità di rendere più efficiente il sistema di finanziamento del welfare comunale, sostenere gli investimenti comunali, rafforzare il ruolo dei sindaci nella definizione delle politiche europee e migliorare il coordinamento tra forze dell'ordine e polizia municipale per migliorare la sicurezza urbana.