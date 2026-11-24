Una proposta quasi identica di Lia Quartapelle prevede un rimborso con le stesse soglie di età e Isee e uno screening gratuito e senza ricetta della riserva ovarica tra i 20 e i 39 anni. Le donne fino a 40 anni con patologie o condizioni che possono compromettere la fertilità avrebbero diritto al prelievo e alla conservazione a carico del Servizio sanitario nazionale fino al compimento dei 43 anni. Gli oneri complessivi sono stimati in 50,5 milioni nel 2027 e 80,5 milioni nel 2028. Un terzo emendamento del Pd, a prima firma Silvio Lai, destina 3 milioni l’anno dal 2027 al 2029 a una sperimentazione territoriale per offrire gratuitamente la crioconservazione alle donne dai 27 ai 37 anni.

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