Introduzione
Tra maggioranza e opposizione sono una decina gli emendamenti alla legge di Bilancio sul tema. Le proposte vanno dal contributo fino a 3mila euro per le donne tra i 25 e i 39 anni all’inserimento della crioconservazione nei livelli essenziali di assistenza, anche per ragioni non oncologiche. Ciascuna di queste misure punta a ridurre gli ostacoli economici legati alla preservazione della fertilità.
Quello che devi sapere
La proposta del Pd
Il Pd ha proposto diversi emendamenti. Per il “social freezing” si chiede lo stanziamento di 30 milioni di euro l’anno dal 2027 per finanziare programmi regionali di crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale. Il contributo economico consisterebbe nell’erogazione di un rimborso o buono fino a 3.000 euro, utilizzabile una sola volta nella vita, per coprire le spese della procedura. Sarebbe riconosciuto alle donne tra i 25 e i 39 anni con Isee fino a 30mila euro. I fondi verrebbero ripartiti tra le Regioni in base alla popolazione femminile residente in quella fascia d'età e gestiti tramite le Asl, le strutture sanitarie pubbliche e i centri privati accreditati. L'incremento del fabbisogno sanitario nazionale verrebbe coperto attraverso una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Leggi anche: Manovra, da psicologi a obesità: cosa prevedono gli emendamenti sulla sanità
Gli altri emendamenti dem
Una proposta quasi identica di Lia Quartapelle prevede un rimborso con le stesse soglie di età e Isee e uno screening gratuito e senza ricetta della riserva ovarica tra i 20 e i 39 anni. Le donne fino a 40 anni con patologie o condizioni che possono compromettere la fertilità avrebbero diritto al prelievo e alla conservazione a carico del Servizio sanitario nazionale fino al compimento dei 43 anni. Gli oneri complessivi sono stimati in 50,5 milioni nel 2027 e 80,5 milioni nel 2028. Un terzo emendamento del Pd, a prima firma Silvio Lai, destina 3 milioni l’anno dal 2027 al 2029 a una sperimentazione territoriale per offrire gratuitamente la crioconservazione alle donne dai 27 ai 37 anni.
Su Insider: Social freezing, il supporto alle donne arriva da una startup
La proposta di Forza Italia
Forza Italia propone con un emendamento di Alessandro Cattaneo una sperimentazione da 2 milioni l’anno nel triennio 2027-2029 per coprire la crioconservazione di gameti e tessuto gonadico in caso di endometriosi, sclerosi multipla o menopausa precoce. Un modo per "garantire a chi affronta malattie che possono compromettere la fertilità il diritto di preservare la possibilità di avere figli, con spese interamente a carico del Servizio sanitario nazionale”. Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a Start, su Sky TG24, ha detto: “È una norma di buonsenso. Già oggi per le donne che hanno malattie oncologiche è prevista la copertura da parte del servizio sanitario nazionale per il congelamento degli ovuli, questo emendamento chiede di estendere la misura anche a quelle malattie che potrebbero comportare l'infertilità. Immagino che su questo tema ci possa essere massima condivisione, da destra a sinistra, in Parlamento”.
Vedi anche: Manovra 2027, da condono a card anziani e social freezing: le novità sugli emendamenti
Pd in pressing su FI: “Collaboriamo”
Il tema ha trovato quindi ipotesi di aperture reciproche e bipartisan. "Mi pare di capire che ci sia interesse, almeno in alcuni ambienti della maggioranza, a discutere e magari mettere qualche risorsa sul social freezing”, ha scritto sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. "Quando si tratta di salute riproduttiva e diritti delle donne - sottolinea anche la deputata Lia Quartapelle -, è giusto e buono evitare le battaglie di parte. Forse lo possiamo fare anche nella legge di Bilancio, sul social freezing. Il Pd ha una sua proposta, se c'è interesse da Forza Italia, lavoriamoci insieme nell'interesse di tutte".
Leggi anche: Social freezing, da Toscana contributo fino a 3mila euro per crioconservazione ovociti
La proposta di Fratelli d’Italia
Fratelli d’Italia ha presentato un testo identico a quello di Cattaneo, firmato da Luciano Ciocchetti e Augusta Montaruli.
Anche Azione impegnata sul tema
Azione, con Elena Bonetti e Giulia Pastorella, propone di aumentare di 5 milioni l’anno dal 2027 il fondo per la procreazione assistita e di garantire la crioconservazione gratuita alle donne con varianti patogenetiche o probabilmente patogenetiche dei geni Brca1 e Brca2, anche in assenza di diagnosi oncologica, quando c’è un’indicazione clinica.
La proposta della Lega
La Lega, con Loizzo e Centemero, propone un fondo da 4 milioni l’anno nello stesso triennio per rimborsare in tutto o in parte le spese documentate.
L’emendamento di Italia viva
Italia Viva, con Maria Elena Boschi e Davide Faraone, chiede 50 milioni l’anno dal 2027 per includere la prestazione nei livelli essenziali di assistenza anche per ragioni non oncologiche. La fascia d’età sarebbe stabilita con decreto e varrebbe in tutta Italia.
Il M5s punta sulle cellule riproduttive maschili
Due gli emendamenti del Movimento 5 Stelle a prima firma Di Lauro che riguardano anche le cellule riproduttive maschili. Il primo prevede 20 milioni l’anno dal 2027 per coprire prelievo e conservazione senza soglia Isee, con accesso ordinario per le donne dai 27 ai 35 anni. Il secondo prevede 15 milioni l’anno, estende l’accesso fino ai 36 anni e fissa un Isee di 45 mila euro per la copertura pubblica. La soglia non si applicherebbe in caso di patologie che possono compromettere la fertilità.
Su Insider: Ocasio-Cortez e gli ovuli congelati: quando la fertilità è politica