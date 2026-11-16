Patrimoniale, le posizioni nel Campo largo su tassa per i super ricchi

Patrimoniale, cos'è la tassa sui super ricchi e quali sono le posizioni nel Campo largoPolitica
Introduzione
Nel Campo largo fa discutere il tema di una tassa sui più ricchi. Più che su una patrimoniale vera e propria, che colpisca tutti indistintamente, dunque, sembra che i partiti della coalizione si stiano orientando verso prelievi sui redditi più alti.
I leader di Pd, M5S e Avs, ieri, hanno parlato delle rispettive proposte, che, per il momento, sono tutte diverse.
Quello che devi sapere
Cosa si intende per patrimoniale?
In generale, per patrimoniale si intende un’imposta che colpisce il patrimonio mobiliare e immobiliare (come risparmi, investimenti, case, altri fabbricati, terreni) di persone e aziende. In Italia è una manovra a cui si è ricorsi per reperire liquidità in periodi di crisi economica o per far fronte a esigenze straordinarie già tra il primo e il secondo dopoguerra. Nel 1992 il governo Amato, per evitare un ulteriore dissesto finanziario e permettere alla lira di restare agganciata al sistema monetario europeo, impose un prelievo forzoso del 6 per mille su tutti i conti correnti bancari. Le eccezioni di incostituzionalità contro quel decreto furono successivamente respinte dalla Corte Costituzionale.
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La proposta di Avs
Come detto, nel Campo largo al momento, più che su una patrimoniale vera e propria, si sta ragionando su una tassa solo per i super ricchi. Bonelli, di Avs, ha già chiarito: "Noi insistiamo con un contributo di solidarietà per i patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro". Fratoianni, gli dà manforte sul punto e rincara la dose: "La tassa sulle grandissime ricchezze nel programma è una necessità", "basta mettere la mani nelle tasche del ceto medio italiano". In sostanza, la proposta di Avs è quella di un prelievo annuale sui patrimoni netti individuali superiori a 5,4 milioni, così da ricavarne circa 15 miliardi.
La proposta del Pd
“Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi", "si può fare anche a livello nazionale”, è la posizione della segretaria del Pd, Elly Schlein. “Io mi trovo personalmente favorevole perché la nostra Costituzione è chiara", serve una "revisione complessiva di un sistema fiscale che la destra ha resto sempre più iniquo". "Le tasse si pagano dove fai i profitti”, ha aggiunto Schlein. "A Meloni diciamo noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari", ha poi chiarito. Dunque, il Pd punterebbe a un prelievo sui grandi patrimoni - la tassa sui super ricchi, appunto - e a un’imposta annua tra il 2% e il 3% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro. La misura, che sarebbe ispirata agli studi dell’economista francese Gabriel Zucman, interesserebbe una platea ristretta di circa 2.500 grandi contribuenti.
La posizione del M5s
E il M5s? "Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi, l'ho chiarito più volte. Intendo dire, tassiamo la speculazione finanziaria, ma ci confronteremo sui tavoli”, ha spiegato il leader pentastellato Giuseppe Conte. "Siamo comunque tutti convinti che dobbiamo generare risorse per consentire interventi seri per il recupero del potere d'acquisto - i salari reali che sono crollati - e per le fasce più deboli della popolazione, sennò non saremo progressisti. O andremo ad offrire al Paese una lotta seria contro le diseguaglianze o non saremo progressisti", ha aggiunto. Più che a una patrimoniale, in realtà, il M5s propone una “scala mobile fiscale”: è un meccanismo di adeguamento automatico all’inflazione per scaglioni Irpef. I pentastellati valutano comunque anche una tassazione progressiva sui grandi patrimoni finanziari e una proposta di “tassa sui super-ricchi” che potrebbe tradursi in un prelievo del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro.
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Le divisioni nel Campo largo
Il nodo della patrimoniale è solo l'ultimo tema, insieme al Reddito di cittadinanza, da scardinare al tavolo del Campo largo, insieme all'annosa questione Ucraina e a qualche punto - non secondario - sulla giustizia. Ma i leader sono decisi a fare sintesi, cosa che avverrà già dalla prossima settimana, per chiudere possibilmente entro il 30 di novembre. Poi si aprirà il capitolo della sfida per la leadership. Secondo Conte le primarie serviranno "per scegliere chi può battere Meloni". Per Schlein "chi vince non sarà il capo del suo partito ma il capo di un'alleanza vincolata dal programma", abbiamo "21 punti di politica economica già condivisi".
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