Patrimoniale, le posizioni nel Campo largo su tassa per i super ricchi

“Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi", "si può fare anche a livello nazionale”, è la posizione della segretaria del Pd, Elly Schlein. “Io mi trovo personalmente favorevole perché la nostra Costituzione è chiara", serve una "revisione complessiva di un sistema fiscale che la destra ha resto sempre più iniquo". "Le tasse si pagano dove fai i profitti”, ha aggiunto Schlein. "A Meloni diciamo noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari", ha poi chiarito. Dunque, il Pd punterebbe a un prelievo sui grandi patrimoni - la tassa sui super ricchi, appunto - e a un’imposta annua tra il 2% e il 3% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro. La misura, che sarebbe ispirata agli studi dell’economista francese Gabriel Zucman, interesserebbe una platea ristretta di circa 2.500 grandi contribuenti.