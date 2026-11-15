Ospite a "L'Italia di Domani”, la segretaria del Pd ha detto: “Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, si può fare anche a livello nazionale. A Meloni diciamo noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari". Conte (M5S): “Mio no a patrimoniale non è no a tassazione dei super-ricchi”. Fratoianni: “Tassa su grandi ricchezze deve essere nel programma”

La segretaria del Pd Elly Schlein, parlando a "L'Italia di Domani” ha risposto a una domanda su una eventuale tassa sui super ricchi su cui si sta molto discutendo nel campo largo. “Cosa penso di una patrimoniale o tassa giusta? Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, si può fare anche a livello nazionale. Un argomento ce l'ha dato la destra in questa manovra, con la exit tax", "sopra gli 800mila euro". La leader dem ha spiegato: "Io mi trovo personalmente favorevole perché la nostra Costituzione è chiara", serve una "revisione complessiva di un sistema fiscale che la destra ha resto sempre più iniquo". "Le tasse si pagano dove fai i profitti". "A Meloni diciamo noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari", ha aggiunto. "Noi siamo gli unici che si battono perché non ci siano lavoratrici e lavoratori di serie B o di serie A", ha detto rivolta alla premier.

Conte: “No a patrimoniale non è no a tassazione dei super-ricchi”

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ieri aveva affermato: “Ho sempre detto che non sono d'accordo con la patrimoniale”, oggi ha chiarito la sua posizione: "Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi, l'ho chiarito più volte. Intendo dire, tassiamo la speculazione finanziaria, ma ci confronteremo sui tavoli. Abbiamo due proposte, confrontiamoci anche sulla vostra".

Fratoianni a Conte: “Tassa su grandi ricchezze deve essere nel programma”

Nicola Fratoianni (Avs) ha detto che per finanziare le priorità come sanità e scuola “servono risorse" da andare a prendere anche "mettendo mano all'indecente politica fiscale degli ultimi decenni" che è stato "un enorme furto ai danni del lavoro". "Lo dico in particolare a chi tra noi ha qualche dubbio, all'amico Giuseppe Conte, un altro perno decisivo della nostra coalizione, la tassa sulle grandissime ricchezze, è una necessità e noi lavoreremo affinché sia parte del programma”.

Bonelli: “Buona ma non sufficiente l'apertura di Conte su patrimoniale”

"Accolgo positivamente le parole di Conte sulla patrimoniale. Se a qualcuno dà fastidio il nome cambiamolo, tanto la sostanza non cambia”, dice Angelo Bonelli . “Il reddito di cittadinanza credo sia un atto di giustizia sociale, dobbiamo però ragionare dove prendiamo le risorse. Anche perché non possiamo chiedere i soldi sempre ai soliti, sanità, scuole, ricerca. Quindi penso che tassare i grandi patrimoni sia una proposta equilibrata. Vogliamo confrontarci e accolgo positivamente che Conte oggi abbia ritenuto opportuno dirlo, ma vogliamo dire con forza che per Avs questo è un tema fondamentale". In ogni caso un'apertura "non è sufficiente, noi ribadiamo che oggi è necessaria" anche "per finanziare il reddito di cittadinanza e dare una risposta alla povertà che aumenta in italia", ha aggiunto.