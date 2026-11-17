Introduzione
Il 17 novembre 2026 l'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo che era già stato approvato al Senato, lo scorso marzo, dopo discussioni molto animate.
Il testo - composto da cinque articoli - contiene la definizione di antisemitismo adottata dall'Ihra (Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto) e questo punto ha fatto molto discutere. La nuova legge adotta anche una serie di misure preventive e di monitoraggio, senza introdurre nuovi reati penali specifici.
Quello che devi sapere
Le tensioni sulla definizione di antisemitismo dell'Ihra
Il nodo politico principale ha riguardato l'adozione, nel testo, della definizione operativa di antisemitismo formulata dall'International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), nel 2016, con i relativi esempi esplicativi, che dice: "L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”. Per gran parte delle opposizioni questo espone al rischio che non si distingua tra il pregiudizio antisemita e la libera espressione del pensiero su un'amministrazione.
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L'approvazione finale
Auspicando un'approvazione all'unanimità, a fine settembre la senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah Liliana Segre aveva lanciato un appello ai partiti, affinché si aprissero, se necessario, alla "inessenziale modifica" del testo per specificare la possibilità di critiche allo Stato di Israele come per ogni altro Paese senza considerarle automaticamente antisemite. Ma l'esame in commissione alla Camera non aveva portato a nuovi compromessi. Fino ad arrivare a oggi (17 novembre), quando c'è stato il via libero definitivo: i voti a favore sono stati 147, i contrari 93, gli astenuti 5, tra cui i riformisti del Pd. Hanno votato a favore, oltre alla maggioranza, anche Azione e Italia viva, così come alcuni esponenti del Misto, tra cui Benedetto della Vedova di Più Europa. Hanno votato contro Avs, M5s e Pd.
Il contenuto del ddl antisemitismo: articolo 1
Il provvedimento, come detto, si compone di cinque articoli. Riassumendo, come indicato anche sul sito della Camera dei deputati, l'articolo 1 afferma che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo, ne contrasta la diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali e adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016.
Articolo 2
L'articolo 2 prevede che la Strategia nazionale contro l'antisemitismo, adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Coordinatore nazionale, abbia durata triennale e miri a prevenire e contrastare l'antisemitismo, l'odio e le discriminazioni nei confronti delle persone ebree, promuovendo la cultura ebraica e rafforzando la coesione sociale e la sicurezza delle comunità ebraiche.
Articolo 3
L'articolo 3 prevede una serie di linee d'azione per contrastare l'antisemitismo e promuovere una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli ebrei.
Articolo 4 e articolo 5
L'articolo 4 introduce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, la cui nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio, a supporto del quale viene istituito un gruppo tecnico di lavoro. Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria (che stabilisce che l'applicazione della norma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ndr).
Ucei: "Con ok ddl antisemitismo più forti gli anticorpi democratici"
Con l'approvazione del Ddl antisemitismo, "sono più forti gli anticorpi democratici nella società civile italiana", ha dichiarato Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che ha espresso soddisfazione, rivolgendo un ringraziamento a tutte le forze politiche ai singoli senatori e deputati che hanno contribuito al percorso parlamentare in tutti questi anni. "Si tratta di un passaggio importante che salvaguarda la libertà di espressione e di critica e che afferma un principio fondamentale: la lotta all'antisemitismo non è una battaglia di parte, ma una battaglia dell'intera società e non può essere subordinata agli schieramenti politici. È una responsabilità comune e un dovere di ogni democrazia", ha precisato nel comunicato. L'Ucei "riconosce il valore del non facile confronto parlamentare e il contributo di quanti, al di là delle appartenenze politiche, hanno compreso la necessità di dare una risposta concreta a un fenomeno che minaccia la convivenza civile, la libertà e i principi democratici".
Fiano: "Sinistra ha tradito la sua identità"
"Gran parte del centrosinistra ha votato contro la legge per il contrasto all'antisemitismo. Una legge che non introduce nessun reato, nessuna sanzione. Che non limita la libertà di espressione. Che serve a combattere un odio che torna a colpire gli ebrei, anche in Italia", il commento di Emanuele Fiano, Presidente di 'Sinistra per Israele Due popoli due Stati'. "È una scelta gravissima, basata su interpretazioni false del testo, che contraddice - prosegue Fiano - uno dei principi fondamentali della sinistra: la difesa dei diritti di tutti. Come abbiamo sempre fatto".
Amnesty dopo l'approvazione: "Giornata buia per libertà d'espressione"
"Oggi è una giornata buia per la libertà d'espressione. L'Italia ha infatti deciso di rendere giuridicamente vincolante la definizione operativa di antisemitismo dell'Ihra. La nuova legge si basa su una definizione che da tempo suscita serie preoccupazioni perché confonde l'antisemitismo con le critiche legittime a Israele, aumentando il rischio di forme diffuse di censura e autocensura", ha invece detto Erika Guevara Rosas, alta direttrice delle campagne e delle ricerche di Amnesty International, dopo l'approvazione del ddl. "La sua applicazione nelle scuole, nelle università, sulle piattaforme dei social media e in altri ambiti rischia di creare un clima di intimidazione che scoraggi le persone dall'esercitare i propri diritti alla libertà d'espressione e di riunione pacifica", ha aggiunto.
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