Con l'approvazione del Ddl antisemitismo, "sono più forti gli anticorpi democratici nella società civile italiana", ha dichiarato Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che ha espresso soddisfazione, rivolgendo un ringraziamento a tutte le forze politiche ai singoli senatori e deputati che hanno contribuito al percorso parlamentare in tutti questi anni. "Si tratta di un passaggio importante che salvaguarda la libertà di espressione e di critica e che afferma un principio fondamentale: la lotta all'antisemitismo non è una battaglia di parte, ma una battaglia dell'intera società e non può essere subordinata agli schieramenti politici. È una responsabilità comune e un dovere di ogni democrazia", ha precisato nel comunicato. L'Ucei "riconosce il valore del non facile confronto parlamentare e il contributo di quanti, al di là delle appartenenze politiche, hanno compreso la necessità di dare una risposta concreta a un fenomeno che minaccia la convivenza civile, la libertà e i principi democratici".