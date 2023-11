L’antisemitismo cresce in Italia, mai tanti episodi come ad ottobre

Sono 44 gli episodi di antisemtisimo registrati in Italia nell’ottobre 2023. Ma non è il numero in sé a preoccupare, quanto il fatto che sia la cifra mensile più alta di cui si abbia notizia almeno negli ultimi otto anni. Il conteggio di ottobre porta il totale del 2023 a 280 eventi. Anche in questo caso, si tratta - quando mancano ancora due mesi alla fine dell’anno - del dato annuale più ingente almeno dal 2009.

Le statistiche confermano che anche in Italia si sta verificando un incremento degli episodi che prendono di mira gli ebrei, sia online che nella vita reale, dopo il massacro del 7 ottobre portato avanti dall’organizzazione islamista Hamas e la reazione del governo israeliano a Gaza. L’emergenza, come noto, riguarda tutta Europa.

I numeri

I numeri che certificano la situazione provengono dall’Osservatorio suill’antisemitismo della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) che dal 1975 monitora il fenomeno nel nostro Paese. La tendenza, raccontano le statistiche dell’Osservatorio, mostra un incremento già in atto da tempo, ma il balzo di queste ultime settimane si distingue egualmente per portata. Per trovare un altro mese che si avvicini a ottobre 2023 bisogna tornare a gennaio 2020 quando gli episodi documentati furono 39.