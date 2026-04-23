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Salute e Benessere

Social freezing, il supporto alle donne arriva da una startup

Giulia Mengolini

©Getty

Dalla mancanza di informazioni ai costi elevati: MeggyCare è la prima piattaforma Italia nata per accompagnare le donne nel percorso di congelamento degli ovociti. E sta cercando di renderlo accessibile attraverso aziende e istituzioni. Abbiamo intervistato la co-fondatrice Fanny Nardi: "Il social freezing è uno strumento di empowerment. Ma troppo spesso le donne lo scoprono quando è già quasi troppo tardi. Insieme a un team di esperti le supportiamo"

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