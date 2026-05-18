Un nuovo album, dal titolo MOVIE, con quattordici artisti che esplorano sfumature delle loro voci sul suono del suo pianoforte. La capacità di creare un’atmosfera intima e un legame con il pubblico in ogni spazio in cui suona, dalle sale concerto ai grandi stadi. La passione per il Belcanto italiano, e il desiderio di fare musica con Madame, artista che ammira moltissimo: abbiamo incontrato Sofiane Pamart, rockstar francese del pianoforte. La nostra intervista