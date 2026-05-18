Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Sofiane Pamart: "Artigiano della musica, mi sento un ambasciatore del pianoforte"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Chloé Rose

Un nuovo album, dal titolo MOVIE, con quattordici artisti che esplorano sfumature delle loro voci sul suono del suo pianoforte. La capacità di creare un’atmosfera intima e un legame con il pubblico in ogni spazio in cui suona, dalle sale concerto ai grandi stadi. La passione per il Belcanto italiano, e il desiderio di fare musica con Madame, artista che ammira moltissimo: abbiamo incontrato Sofiane Pamart, rockstar francese del pianoforte. La nostra intervista

 

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ