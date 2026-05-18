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Politica

Supermedia YouTrend, parità quasi assoluta centrodestra-campo largo

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

Ritorno all’equilibrio: centrodestra al 45,0% e campo largo al 45,1%. FdI risale al 28,4%, il Pd cala al 22%. Si riapre il dibattito sulla legge elettorale e sul premio di maggioranza

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