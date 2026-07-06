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Politica

Supermedia YouTrend: FdI ai minimi, cresce Vannacci

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

Queste settimana è stato registrato il peggior dato di Fratelli d'Italia dall'inizio della legislatura (27,6%), mentre Futuro Nazionale di Vannacci sale al 5,9%. Cresce anche il M5S e il campo largo amplia il vantaggio sul centrodestra, ora avanti di due punti

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