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Cronaca

Sicilia in fiamme, dove le telecamere non bastano a fermare i piromani

Raffaella Daino

Raffaella Daino

Negli ultimi dieci anni, in Sicilia, secondo quanto riportato dal Corpo Forestale, sono andati in fumo 303 mila ettari di territorio. E ogni anno sembra andare peggio. Non ci sono dubbi, anche stavolta, sulla natura dolosa. "Ogni rogo produce danni ambientali, economici e sanitari che ricadono sull’intera collettività", spiega il Segretario Nazionale del Codacons. "Difendere la Sicilia dagli incendi significa difendere la salute pubblica, l’ambiente, l’agricoltura, il turismo e la sicurezza delle comunità locali”

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