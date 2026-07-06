Sicilia in fiamme, dove le telecamere non bastano a fermare i piromani

Negli ultimi dieci anni, in Sicilia, secondo quanto riportato dal Corpo Forestale, sono andati in fumo 303 mila ettari di territorio. E ogni anno sembra andare peggio. Non ci sono dubbi, anche stavolta, sulla natura dolosa. "Ogni rogo produce danni ambientali, economici e sanitari che ricadono sull’intera collettività", spiega il Segretario Nazionale del Codacons. "Difendere la Sicilia dagli incendi significa difendere la salute pubblica, l’ambiente, l’agricoltura, il turismo e la sicurezza delle comunità locali”