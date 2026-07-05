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Spettacolo

A Caracalla la danza sull’acqua di Aterballetto, una metafora della vita che scorre

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
BLISS. Foto: Valeria Civardi

Nelle antiche terme romane, su un palcoscenico sospeso sull’acqua, in scena tre capolavori firmati da tre diversi coreografi: "Preludio" di Diego Tortelli, "An Echo, A Wave" di Philippe Kratz e "BLISS" di Johan Inger. Un trittico fortemente evocativo, che chiude la nuova edizione di Caracalla Danza, che riflette sul senso della vita in un n dialogo unico tra arte, natura e storia. La recensione 

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