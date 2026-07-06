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Qual è il costo del cinismo?

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

Da Sylvie Goulard, figura di spicco della politica europea, una mappa per capire dove il cinismo politico ha già prodotto danni, in un momento in cui il Green Deal rischia di essere svuotato e le richieste di deroghe per ritardare la transizione di alcuni govani; una lettura dell'ambiente che trascende destra e sinistra, non come tema identitario ma come serietà verso i cittadini, sicurezza economica e difesa del patrimonio nazionale, un antidoto contro l'inerzia e un invito a finanziare la transizione e reagire

 

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