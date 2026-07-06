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Cinema

La casa, dal cult di Sam Raimi a Il rogo del male: viaggio nella saga horror più maledetta

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Mercoledì 8 luglio arriva nelle sale La casa - Il rogo del male, sesto capitolo di una saga che dal 1981 si rifiuta ostinatamente di morire. Da Sam Raimi e dal suo Ash con la motosega ai reboot brutali di oggi, passando per i deliranti sequel apocrifi all'italiana con David Hasselhoff e Linda Blair, ripercorriamo la storia dei Deadite e raccontiamo cosa aspettarci dal nuovo film di Sébastien Vaniček. In chiusura, un cocktail inventato per brindare al Libro dei Morti, tra fuoco, sangue e case ancora maledette, vive

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