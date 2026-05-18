Quanti europei lavorano per aziende multinazionali?

Nel 2024 i gruppi multinazionali impiegavano nei Paesi Ue ed EFTA circa 51,6 milioni di persone, pari al 30% di tutti gli occupati nella business economy, inclusi industria, costruzioni e servizi
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