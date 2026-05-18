Perché Grogu piace così tanto? Baby Yoda conquista ancora Star Wars

Con l’uscita al cinema il 20 maggio di The Mandalorian & Grogu, torna uno dei personaggi più amati dell’universo Star Wars. Baby Yoda non parla, eppure è diventato un fenomeno mondiale capace di conquistare adulti, bambini e social network. Dietro Grogu però non c’è solo tenerezza: tra nostalgia, psicologia e “cute economy”, il piccolo Jedi racconta qualcosa di molto profondo sul nostro bisogno di protezione, silenzio ed emozioni