Legge sul fine vita, quali regioni lo hanno introdotto e cosa prevede

"L'impugnazione da parte del Governo della legge di iniziativa popolare sul fine vita 'Liberi Subito', promossa dall'associazione Luca Coscioni, integrata e approvata dal Consiglio regionale del Veneto, rappresenta un'ottima occasione per confermare quanto già la Corte costituzionale ha affermato a più riprese: la piena competenza delle Regioni in materia di organizzazione sanitaria nel regolare l'applicazione del diritto (che già esiste da 7 anni in tutta Italia) all'aiuto medico alla morte volontaria da parte del Servizio sanitario nazionale". Lo hanno riferito Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, sottolineando che "la Corte costituzionale infatti si è già pronunciata sulla legge approvata in Toscana e in Sardegna, e ha chiarito che le Regioni possono legittimamente intervenire per organizzare il Servizio sanitario e rendere effettivi i diritti già riconosciuti dalla Corte costituzionale stessa anche in assenza di una legge nazionale, respingendo le censure del Governo rivolte contro l'intero impianto della legge".