Introduzione
Tornare a eleggere direttamente i presidenti delle Province e i componenti dei Consigli provinciali. È questo uno dei principali obiettivi del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri nelle scorse ore, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Ecco cosa prevede.
Quello che devi sapere
Cosa prevede il testo
Il provvedimento prevede il ritorno all’elezione diretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. I cittadini potranno quindi scegliere i propri rappresentanti attraverso il voto. Gli organi della Provincia saranno tre: il presidente, la Giunta e il Consiglio provinciale. Secondo il testo, il presidente e il Consiglio provinciale saranno eletti nello stesso momento, con un unico turno di votazione. Per garantire una maggioranza stabile in Consiglio sono previsti anche un premio di maggioranza, soglie per l'assegnazione dei seggi e misure per assicurare un equilibrio tra uomini e donne nelle liste elettorali e nella composizione della Giunta.
L'organizzazione degli enti locali
La riforma riguarda anche l'organizzazione degli enti locali e le regole per i loro amministratori. Tra gli obiettivi, il rafforzamento delle forme di collaborazione tra gli enti, l'aggiornamento delle norme che regolano il ruolo degli amministratori locali e la revisione delle regole sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità. Il provvedimento prevede poi una revisione delle norme sulla programmazione e sulla gestione finanziaria degli enti.
Comuni, Province e Città metropolitane
Un altro capitolo riguarda le competenze di Comuni, Province e Città metropolitane. Il governo punta a ridefinire le funzioni di questi enti e a valorizzare il ruolo di Province e Città metropolitane nelle attività che richiedono una gestione su un territorio più ampio rispetto a quello di un singolo Comune. È prevista anche una particolare attenzione alle zone montane. La delega interviene anche sulle forme di collaborazione tra enti locali e sulle fusioni tra Comuni. La gestione condivisa di servizi e funzioni diventerà una possibilità, sostenuta da incentivi statali, e non un obbligo.
I controlli sugli enti locali
Il disegno di legge prevede anche una revisione dei controlli sugli enti locali in presenza di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi. Lo Stato potrà intervenire con attività di supporto e monitoraggio, anche attraverso l'invio di personale per affiancare le amministrazioni. Sono previste inoltre misure più rigorose per gli enti che hanno già subito più volte lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.
I segretari comunali e provinciali
La riforma riguarda poi i segretari comunali e provinciali, il cui ruolo viene rafforzato per tutelare il corretto funzionamento e l'imparzialità delle amministrazioni, garantendone l'indipendenza nelle proprie funzioni. Sono previste anche modifiche all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale degli enti locali, in linea con le regole del pubblico impiego. L'obiettivo è rendere più netta la distinzione tra le funzioni politiche, che stabiliscono gli indirizzi dell'amministrazione, e quelle amministrative, affidate agli uffici.
Quando entrerà in vigore
Il via libera del Cdm rappresenta il primo passaggio dell'iter legislativo, ma non rende subito operative le nuove regole. Il testo approvato dovrà essere esaminato e approvato dal Parlamento. Successivamente, il governo dovrà esercitare la delega attraverso l'adozione dei decreti legislativi. E solo al termine di questo percorso potranno essere definite le nuove disposizioni elettorali e organizzative. Fino a quel momento, per le Province continua ad applicarsi il sistema previsto dalla legge Delrio del 2014.
La legge Delrio del 2014
La legge Delrio del 2014 ha ridisegnato l'assetto delle Province, trasformandole in enti territoriali di area vasta e modificandone il sistema di rappresentanza. Con questa legge è stato di fatto superato il voto diretto dei cittadini. Il presidente della Provincia viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio, mentre il Consiglio provinciale è scelto dagli stessi amministratori locali.