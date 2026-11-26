Il provvedimento prevede il ritorno all’elezione diretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. I cittadini potranno quindi scegliere i propri rappresentanti attraverso il voto. Gli organi della Provincia saranno tre: il presidente, la Giunta e il Consiglio provinciale. Secondo il testo, il presidente e il Consiglio provinciale saranno eletti nello stesso momento, con un unico turno di votazione. Per garantire una maggioranza stabile in Consiglio sono previsti anche un premio di maggioranza, soglie per l'assegnazione dei seggi e misure per assicurare un equilibrio tra uomini e donne nelle liste elettorali e nella composizione della Giunta.