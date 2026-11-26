Introduzione
Il decreto scuola diventa legge. La Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astensioni. Oltre a introdurre nuove regole per la composizione delle classi con studenti stranieri, il testo prevede anche uno sconto di almeno il 50% sugli e-book e interviene sull'inclusione degli alunni con disabilità. Tra le novità, anche il divieto di coprirsi il volto durante le attività scolastiche, l'insegnamento facoltativo del latino alle medie e nuove disposizioni per il reclutamento dei docenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Il limite del 40% per gli studenti stranieri
Tra le principali novità del decreto scuola c'è il tetto del 30% per gli studenti stranieri. A partire dall'anno scolastico 2027/2028, nelle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, gli studenti con cittadinanza non italiana, che rispondono a determinati requisiti, non potranno superare il 30% del totale.
- Per la scuola primaria il limite si applica agli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia.
- Per le scuole medie e superiori il tetto riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione.
Una distribuzione equilibrata tra le scuole
Nel caso in cui una scuola non riesca a rispettare la soglia, gli Uffici scolastici territoriali dovranno adottare misure organizzative, dopo aver sentito i dirigenti scolastici. L'obiettivo è garantire una distribuzione equilibrata degli alunni tra le scuole vicine, tenendo conto della distanza dal domicilio e di particolari esigenze familiari, come la necessità di assistere persone con disabilità grave. La soglia viene applicata anche agli inserimenti durante l'anno scolastico e alle iscrizioni nelle classi successive alla prima. In questi casi la disposizione decorre già dall'anno scolastico 2026/2027.
Un fondo per le scuole
Nelle scuole in cui non è possibile rispettare il limite nonostante gli interventi organizzativi, viene previsto anche un fondo di 3,4 milioni di euro per il 2027 e di 14,1 milioni di euro annui dal 2028, destinato al potenziamento extracurricolare delle competenze linguistiche in italiano, anche attraverso accordi con i Cpia, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti istituzionali del territorio.
Corsi di italiano per genitori stranieri
Il provvedimento introduce nuove disposizioni anche per le famiglie straniere con difficoltà nella comunicazione in italiano. Nel caso in cui le barriere linguistiche dei genitori stranieri costituiscano un ostacolo al dialogo con la scuola, gli istituti dovranno segnalare la situazione ai servizi sociali territorialmente competenti. Dopo aver valutato la situazione, i servizi sociali disporranno un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia). L'obiettivo è raggiungere un livello non inferiore all'A2.
L'obbligo per i genitori stranieri
Per chi non partecipa al percorso destinato ai genitori stranieri è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. L'accertamento spetta ai Cpia, mentre la sanzione viene irrogata dal prefetto. Dall'obbligo saranno esentati i genitori con gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico dovute all'età, a patologie o a disabilità certificate.
Stop a burqa e niqab
Tra le altre novità, il decreto vieta anche di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto che impedisca il riconoscimento della persona. Chi viola il divieto dovrà pagare una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. Se a commettere l'infrazione è un minore, la sanzione viene applicata ai genitori. Sono previste eccezioni in presenza di specifiche e certificate ragioni sanitarie o di esigenze legate alle attività didattiche e formative.
Libri in formato digitale
Il decreto scuola introduce anche l'obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente edizione cartacea. Gli ebook dovranno essere scaricabili su un massimo di tre dispositivi. Il testo prevede anche la possibilità per l'acquirente o lo studente di realizzare, a proprie spese, una copia cartacea dell'opera, entro il limite del 15% delle pagine e per uso esclusivamente personale, scolastico o di studio.
Vedi anche:
Dl scuola, maggioranza: "Stop agli ebook alle elementari, rinvio per medie e superiori"
Gli alunni con disabilità
Il decreto interviene anche sul Piano educativo individualizzato (Pei), il documento che definisce il percorso scolastico e il sostegno per gli alunni con disabilità. Tra le modifiche c'è l'obbligo di indicare nel piano il numero di ore di sostegno didattico previste. Per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione, il Pei dovrà essere predisposto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro il 15 ottobre. Per gli studenti già inseriti in un percorso di sostegno nella stessa scuola, il documento dovrà invece essere redatto in via definitiva entro giugno, con la possibilità di aggiornarlo entro il 15 ottobre.
Il latino dalla seconda media
Nel pacchetto di novità troviamo anche la possibilità di introdurre l'insegnamento facoltativo del latino dalla seconda media. La misura sarà applicabile dall'anno scolastico 2027/2028 e rientrerà nell'autonomia delle scuole. Si tratta di un’ora aggiuntiva di insegnamento per un totale di 33 ore annue.
Gli istituti tecnici e professionali
Il decreto interviene anche sull'organizzazione degli istituti tecnici e professionali. Gli istituti tecnici assumono la denominazione di licei tecnologici, mentre gli istituti professionali diventano licei professionali. La riforma riguarda anche il monte ore degli istituti tecnici e l'organizzazione dei percorsi formativi. Il provvedimento incrementa poi il fondo destinato alla promozione dei campus della filiera tecnologico-professionale.
Welfare studentesco
Il decreto prevede anche ulteriori 21 milioni di euro per il 2026 per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. Dal 2027 viene istituito dal Ministero dell'Istruzione un fondo di 20 milioni di euro annui per contributi alle famiglie con Isee non superiore a 40mila euro, con riferimento agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e delle classi prime e terze della secondaria di secondo grado. Vengono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per il 2026 destinati alle biblioteche, per ampliare e diversificare l’offerta libraria.
Il reclutamento dei docenti
Il provvedimento prevede anche nuove disposizioni sul reclutamento degli insegnanti. A partire dall'anno scolastico 2027/2028 viene introdotta una procedura di assunzione su posto comune e di sostegno per i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Gps e nei relativi elenchi aggiuntivi. Sono previste anche misure per i percorsi di specializzazione sul sostegno e per il reclutamento dei dirigenti tecnici. Per il 2026/2027 viene prorogata anche una disciplina speciale che consente di completare le assunzioni dei vincitori di concorso oltre il termine ordinario del 31 agosto. Misura che riguarda i docenti già assunti a tempo indeterminato per l'anno scolastico in corso che conseguano l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.
Cyberbullismo
Il decreto rafforza anche il fondo per il contrasto al cyberbullismo. Le risorse saranno destinate ai progetti educativi che uniscono alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo le iniziative dedicate al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività. Sono previsti anche interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Un fondo da un milione di euro per il 2026 e il 2027 finanzierà anche le attività di sensibilizzazione sull'uso consapevole delle tecnologie digitali.