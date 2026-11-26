Il decreto rafforza anche il fondo per il contrasto al cyberbullismo. Le risorse saranno destinate ai progetti educativi che uniscono alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo le iniziative dedicate al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività. Sono previsti anche interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Un fondo da un milione di euro per il 2026 e il 2027 finanzierà anche le attività di sensibilizzazione sull'uso consapevole delle tecnologie digitali.