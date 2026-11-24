La maggioranza ha presentato un ordine del giorno unitario al decreto scuola sui libri digitali, chiedendo l'esclusione delle primarie, un rinvio per le medie e un anno di tempo per l'adeguamento di superiori e università. La misura dovrebbe trovare attuazione nel prossimo decreto Milleproroghe

La maggioranza ha sottoscritto un ordine del giorno unitario al decreto scuola sul tema dei libri di testo digitali. Il testo punta ad "avviare tempestivamente" un "confronto tecnico" con le associazioni degli editori e con i rappresentanti a vari livelli del mondo della scuola. Impegna l'esecutivo anche "ad escludere le scuole primarie dall'applicazione della norma" in quanto "i libri di testo sono già forniti gratuitamente".

Gli obiettivi

"L'obiettivo è conciliare la riduzione dei costi per le famiglie, la salute psicologica e cognitiva dei bambini, la qualità della didattica e la sostenibilità della filiera editoriale", hanno spiegato i firmatari dell'ordine del giorno Fabio Rampelli (FdI), Rosaria Tassinari (Forza Italia), Giovanna Miele (Lega), Ilaria Cavo (Noi Moderati). Nel testo vengono indicati quattro punti principali: esclusione delle primarie, rinvio per le medie subordinato agli esisti del confronto tecnico, un anno di tempo per l'adeguamento di superiori e università e l'avvio di un tavolo con editori, autori, distributori, librai, rappresentanti del mondo della scuola e dell'università, docenti, studenti, famiglie ed esperti dell'apprendimento.