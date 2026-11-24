La maggioranza ha presentato un ordine del giorno unitario al decreto scuola sui libri digitali, chiedendo l'esclusione delle primarie, un rinvio per le medie e un anno di tempo per l'adeguamento di superiori e università. La misura dovrebbe trovare attuazione nel prossimo decreto Milleproroghe
La maggioranza ha sottoscritto un ordine del giorno unitario al decreto scuola sul tema dei libri di testo digitali. Il testo punta ad "avviare tempestivamente" un "confronto tecnico" con le associazioni degli editori e con i rappresentanti a vari livelli del mondo della scuola. Impegna l'esecutivo anche "ad escludere le scuole primarie dall'applicazione della norma" in quanto "i libri di testo sono già forniti gratuitamente".
Tempi diversi per medie, superiori e università
Per le scuole medie l'obbligo scatterebbe solo dopo la fine del confronto tecnico, con un differimento da inserire nel prossimo decreto Milleproroghe. Per le scuole superiori e l'università, invece, si chiede che il Milleproroghe consenta agli editori di applicare le regole entro "un anno dall'entrata in vigore della norma".
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Gli obiettivi
"L'obiettivo è conciliare la riduzione dei costi per le famiglie, la salute psicologica e cognitiva dei bambini, la qualità della didattica e la sostenibilità della filiera editoriale", hanno spiegato i firmatari dell'ordine del giorno Fabio Rampelli (FdI), Rosaria Tassinari (Forza Italia), Giovanna Miele (Lega), Ilaria Cavo (Noi Moderati). Nel testo vengono indicati quattro punti principali: esclusione delle primarie, rinvio per le medie subordinato agli esisti del confronto tecnico, un anno di tempo per l'adeguamento di superiori e università e l'avvio di un tavolo con editori, autori, distributori, librai, rappresentanti del mondo della scuola e dell'università, docenti, studenti, famiglie ed esperti dell'apprendimento.
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Verso il Milleproroghe
L'ordine del giorno impegna infine il governo ad adottare i necessari interventi normativi nel prossimo decreto Milleproroghe. I firmatari sottolineano come il testo rappresenti "una sintesi condivisa delle diverse sensibilità emerse nella maggioranza, nella convinzione che l'innovazione tecnologica debba essere al servizio della qualità dell'istruzione e della formazione, e salvaguardare al tempo stesso la sostenibilità economica, la salute dei minori, la competitività e il pluralismo dell'offerta editoriale".
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