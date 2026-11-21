Introduzione
Giovedì la maggioranza si è incagliata sull'emendamento di Fratelli d’Italia che introduce gli e-book nel decreto scuola: prima è andata sotto per un voto in commissione Bilancio del Senato, con Forza Italia che ha votato parere contrario insieme alle opposizioni, poi si è spaccata in Aula, dove la modifica è passata - con 84 Sì e 76 No - nonostante il voto contrario degli azzurri, anche grazie al supporto di Carlo Calenda e alle assenze nel Campo Largo. Ma quanto potrebbero risparmiare le famiglie se la misura entrasse effettivamente in vigore?
Quello che devi sapere
Cosa prevede la misura?
Il testo dell’emendamento di FdI - che in ogni caso deve completare l’iter parlamentare - prevede l’obbligo per le case editrici di rendere disponibile una versione elettronica dei manuali scolastici e universitari indicati nei programmi di insegnamento, a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo. Scaricabile su tre dispositivi al massimo, il testo sarebbe protetto da tecnologie che impediscano di replicarlo senza autorizzazione, e sarebbe utilizzabile per i tre anni scolastici successivi a quello in cui lo si è comprato.
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Skuola.net: Risparmio fino a 400milioni
Il via libera ai libri digitali porterebbe un risparmio stimato massimo, secondo il portale Skuola.net, di circa 400 milioni di euro. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso a dicembre 2025 un'indagine conoscitiva del mercato che ha perimetrato il volume d'affari complessivo dell'editoria scolastica: circa 800 milioni di euro per il nuovo, a cui se ne aggiungono altri 150 per l'usato. Visto che sull'usato i libri già si pagano più o meno la metà del prezzo di copertina, la norma andrebbe a incidere sul nuovo: se tutti (Stato compreso) comprassero solo libri digitali da stampare a casa, si dimezzerebbe l'introito per gli editori, che passerebbe quindi da 800 a 400 milioni.
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Il risparmio per le famiglie
Guardando proprio al dettaglio di quanto potrebbe risparmiare una singola famiglia, l’Adnkronos ha stilato una simulazione, basata su alcuni presupposti: che tutti i libri siano disponibili e comprati nella versione elettronica, che il costo di partenza coincida con quello cartaceo, che non vi siano spese aggiuntive e che non vengano considerate le spese per dispositivi, stampa, materiali integrativi e altri costi scolastici. In questo scenario ipotetico, usando i valori medi dei libri adottati nell’anno scolastico 2026/2027 riportati nella relazione tecnica del decreto Scuola, la spesa di 298,19 euro per uno studente di prima media scenderebbe a 149,10 euro, mentre quella da 317,19 euro per un alunno di prima superiore passerebbe a circa 158,60 euro.
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Chi spende di più per i libri scolastici?
Circa 94 milioni di euro di fatturato riguardano la scuola primaria: in questo ciclo i libri sono a totale carico dello Stato e dei Comuni, che finanziano l'acquisto attraverso il sistema delle cedole librarie garantendo la gratuità alle famiglie. Ben 696 milioni di euro gravano, invece - ricorda Skuola.net - quasi interamente sulle tasche delle famiglie degli studenti delle scuole medie (secondarie di primo grado) e delle scuole superiori (secondarie di secondo grado). Lo Stato in questo caso interviene con un fondo da circa 150 milioni di euro per l'acquisto di testi da dare in comodato. Una spesa che raggiunge picchi particolarmente onerosi in corrispondenza delle classi iniziali di ciclo: all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, ad esempio, la spesa media stimata per i testi nuovi ha toccato i 298 euro in prima media e ben 326 euro in prima superiore, traducendosi in un esborso cumulativo medio di oltre 580 euro per completare il triennio delle medie e di oltre 1.250 euro per concludere i cinque anni delle superiori.
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L'esperta: "Importante integrare e-book e testi cartacei"
Gli e-book scolastici potrebbero mandare definitivamente in pensione i manuali cartacei? Secondo la psicologa Anna Maria Giannini, della Sapienza Università di Roma, sarebbe meglio di no, perché hanno caratteristiche diverse e possono fornire stimoli differenti, fermo restando che una cosa sono i testi in formato elettronico che non richiedono interazione, altra cosa sono i testi digitali che offrono link a video e immagini. "Tecnicamente il meccanismo di lettura di un testo digitale o su carta non fa molta differenza sul piano dell'apprendimento, salvo preferenze individuali". In genere, prosegue l'esperta, "leggere un testo permette di creare immagini mentali e questo è fondamentale nel percorso di apprendimento perché l'immaginazione consente un'elaborazione a livello più profondo". Le cose però cambiano se il testo digitale permette di accedere a video, popup o altre possibilità di interazione: "più studi hanno rilevato che un testo interattivo offre un numero decisamente maggiore di stimoli che attirano l'attenzione e, se da un lato questi possono essere un arricchimento, dall'altro sono elementi di distrazione dal percorso di apprendimento. Si rischia cioè - spiega Giannini - che i ragazzi siano sottoposti a un sovraccarico cognitivo". Questo, secondo la psicologa, "non significa che si debbano utilizzare esclusivamente libri e manuali di carta né che i libri digitali vadano demonizzati: è invece opportuna un'integrazione".
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