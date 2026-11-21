Gli e-book scolastici potrebbero mandare definitivamente in pensione i manuali cartacei? Secondo la psicologa Anna Maria Giannini, della Sapienza Università di Roma, sarebbe meglio di no, perché hanno caratteristiche diverse e possono fornire stimoli differenti, fermo restando che una cosa sono i testi in formato elettronico che non richiedono interazione, altra cosa sono i testi digitali che offrono link a video e immagini. "Tecnicamente il meccanismo di lettura di un testo digitale o su carta non fa molta differenza sul piano dell'apprendimento, salvo preferenze individuali". In genere, prosegue l'esperta, "leggere un testo permette di creare immagini mentali e questo è fondamentale nel percorso di apprendimento perché l'immaginazione consente un'elaborazione a livello più profondo". Le cose però cambiano se il testo digitale permette di accedere a video, popup o altre possibilità di interazione: "più studi hanno rilevato che un testo interattivo offre un numero decisamente maggiore di stimoli che attirano l'attenzione e, se da un lato questi possono essere un arricchimento, dall'altro sono elementi di distrazione dal percorso di apprendimento. Si rischia cioè - spiega Giannini - che i ragazzi siano sottoposti a un sovraccarico cognitivo". Questo, secondo la psicologa, "non significa che si debbano utilizzare esclusivamente libri e manuali di carta né che i libri digitali vadano demonizzati: è invece opportuna un'integrazione".

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