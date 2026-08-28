Bonus libri 2026, requisiti per gli incentivi a seconda della regione

Introduzione

Con questo contributo economico statale gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (cioè medie e liceo) possono comprare testi e materiale didattico. La misura non è uguale per tutti, però, perché viene gestita a livello sia regionale che comunale. È quindi necessario consultare le regole e i bandi (tra quelli già pubblicati) del proprio comune o della propria regione, per capire a quali contributi si può avere diritto. Qui di seguito alcuni esempi.