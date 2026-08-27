Carta del Docente, scadenza il 31 agosto per i fondi 2024/2025

Carta del Docente, scade il 31 agosto per i fondi 2024/2025: come non perdere il creditoCronaca
Introduzione
La Carta del Docente è un’iniziativa prevista dalla legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”) e rinnovata di anno in anno. Si tratta di un bonus annuale di 500 euro (sceso a 383 euro per l’anno scolastico 2025/2026), accreditato in una piattaforma digitale, da utilizzare esclusivamente per attività di aggiornamento e formazione professionale. Il bonus docenti ha l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale scolastico e di sostenere l’innovazione nella didattica. Essendo un’agevolazione annuale, il credito ha una scadenza entro cui deve essere usato. Ecco quando usare la Carta e come non perdere il credito residuo.
Quello che devi sapere
Quando scade la Carta del docente
C’è da fare un distinguo tra credito relativo all’anno scolastico 2024/2025 e credito del 2025/2026. In scadenza è il bonus relativo al 2024/2025 che deve essere consumato entro il 31 agosto 2026. Le somme non utilizzate entro tale termine andranno definitivamente perse. Diversa è invece la situazione del bonus assegnato per l’anno scolastico 2025/2026, che resterà disponibile fino al 31 agosto 2027, nel rispetto della validità prevista per due annualità scolastiche.
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Come sapere se si ha credito del 2024/2025
Entro il termine del 31 agosto 2026 ogni docente dovrebbe controllare il proprio portafoglio elettronico per vedere se ha ancora credito relativo al bonus dell’anno scolastico 2024/2025. È consigliabile utilizzare il credito residuo in percorsi di formazione e aggiornamento professionale riconosciuti dal Ministero. La somma scade il 31 agosto 2026 anche per i docenti che hanno ottenuto la Carta del Docente successivamente, a seguito di ricorso o di una sentenza favorevole.
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Cosa fare con la Carta del Docente
L’obiettivo della Carta del Docente è quello di sostenere la formazione continua degli insegnanti. Il bonus può quindi essere investito per perfezionare il proprio percorso professionale, acquisendo titoli utili sia per l’aggiornamento delle competenze sia, nei casi previsti dalla normativa, per incrementare il punteggio nelle graduatorie. Tra le principali opportunità rientrano:
- Master universitari di I e II livello;
- Corsi di perfezionamento universitari;
- Abilitazioni 30, 36, 60 CFU
- Certificazioni linguistiche;
- Certificazioni CLIL;
- Certificazioni informatiche;
- Percorsi di alta formazione universitaria.
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Meglio usare subito il credito
Se si ha ancora credito relativo alla Carta del Docente 2024/2025 è meglio non attendere l’ultimo secondo, ovvero il 31 agosto, per consumarlo perché potrebbe comportare difficoltà operative dovute all’elevato numero di accessi alla piattaforma con la conseguenza di un blocco del sistema e il rischio di perdita del credito. Come già detto, il credito della Carta del Docente permette di:
- evitare la perdita delle somme in scadenza;
- investire nella propria formazione professionale;
- conseguire titoli utili ai fini dell’aggiornamento e delle graduatorie, nei casi previsti dalla normativa;
- programmare con serenità il proprio percorso formativo.
Chi può usare la Carta del Docente
La carta docenti è destinata esclusivamente a:
- Docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali
- Docenti in periodo di formazione e prova
- Docenti con incarico annuale fino al 31 agosto, secondo le ultime sentenze che ne hanno esteso l’uso anche ad alcune categorie di precari (in attesa di pieno recepimento normativo)
Sono invece esclusi i supplenti temporanei, i docenti delle scuole paritarie o private e il personale ATA.
Cosa si può acquistare con il bonus
Oltre a master e corsi di aggiornamento e formazione, i 500 euro della Carta del Docente possono essere spesi anche per l’acquisto di libri di saggistica, manuali didattici, e-book, pubblicazioni accademiche e testi di approfondimento inerenti alla propria materia di insegnamento. Via libera anche a spese per strumenti tecnologici utili per la didattica, quali PC, notebook e tablet, stampanti, scanner e software educativi e gestionali. Esclusi invece gli smartphone. Si possono comprare anche acquistare biglietti per: musei, cinema, teatri, mostre ed eventi culturali attinenti alla didattica.
Come usare la Carta del Docente
Per utilizzare la Carta del Docente bisogna accedere alla piattaforma ufficiale https://cartadeldocente.istruzione.it. Qui si effettua il login tramite SPID o CIE e si genera un buono elettronico dell’importo desiderato. Una volta generato lo sconto, lo si presenta all’esercente o all’ente di formazione al momento dell’iscrizione o dell’acquisto. Il buono può anche essere annullato se non viene utilizzato, per poi rigenerarne uno nuovo.
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