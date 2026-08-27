Carta del Docente, scadenza il 31 agosto per i fondi 2024/2025

Introduzione

La Carta del Docente è un’iniziativa prevista dalla legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”) e rinnovata di anno in anno. Si tratta di un bonus annuale di 500 euro (sceso a 383 euro per l’anno scolastico 2025/2026), accreditato in una piattaforma digitale, da utilizzare esclusivamente per attività di aggiornamento e formazione professionale. Il bonus docenti ha l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale scolastico e di sostenere l’innovazione nella didattica. Essendo un’agevolazione annuale, il credito ha una scadenza entro cui deve essere usato. Ecco quando usare la Carta e come non perdere il credito residuo.