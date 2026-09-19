Pignoramento conto corrente, in quali casi può scattare e quanto dura

In entrambi i casi la legge prevede soglie di impignorabilità a tutela del debitore. Alcune somme non possono essere bloccate o possono esserlo solo parzialmente. Il saldo disponibile al momento della notifica viene di fatto congelato. Per quanto riguarda stipendi e pensioni già accreditati sul conto al momento del pignoramento, la quota impignorabile è pari al triplo dell'assegno sociale (una soglia che viene aggiornata annualmente). Solo la parte eccedente quella soglia può essere pignorata. Per fare un esempio, l’assegno sociale mensile nel 2026 è di circa 546 euro: il limite impignorabile sul conto corrente per le somme già accreditate è al momento poco più di 1600 euro. Per quanto concerne lo stipendio non ancora accreditato, può essere pignorato solo nella misura di un quinto, mentre la pensione può essere pignorata nella misura di un quinto della parte eccedente il doppio dell’assegno sociale (circa 1.092 euro nel 2026). Per i crediti fiscali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione le regole variano in base all'importo del debito. Infine da ricordare che alcune somme di natura assistenziale o previdenziale sono totalmente impignorabili per legge, indipendentemente dall’importo.