Conti correnti, costi in aumento nel 2026: ecco quanto si paga in più

Non tutte le banche online hanno seguito la stessa direzione. Con il nuovo Conto Fineco One, Fineco ha eliminato il canone fisso ma ha aumentato sensibilmente alcune tariffe legate all’uso concreto del conto. Il versamento di contanti o assegni presso gli ATM UniCredit, prima gratuito, costa ora 2,95 euro per operazione. Per famiglie e pensionati, inoltre, la carta di credito multifunzione passa da 29,95 a 39,95 euro l’anno e il prelievo di importi inferiori a 99 euro aumenta da 0,80 a 1 euro. Il risultato è un balzo dell’ICC del 49% per i giovani, del 90% per le famiglie e del 64% per i pensionati. In altre parole, l’assenza di un canone non significa necessariamente che il conto sia più economico: le spese per le singole operazioni possono compensare, e persino superare, il risparmio.