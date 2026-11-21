Pagamenti a rate, 10 consigli e cose da sapere prima di scegliere il Buy Now Pay LaterEconomia
Introduzione
Il Buy Now Pay Later (BNPL) permette di acquistare subito e pagare successivamente, spesso senza interessi. Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli per Udicon, nell’ultimo anno lo ha utilizzato il 39% degli italiani, ma il 57% non considera un debito gli acquisti a rate. Il 27% ha almeno due pagamenti dilazionati in corso e il 23% ha incontrato difficoltà nel rispettare una scadenza. La nuova disciplina sul credito ai consumatori, applicata dal 20 novembre 2026 salvo termini successivi per alcuni operatori, amplia le tutele per molte formule: maggiore trasparenza, verifiche sulla capacità di rimborso e recesso entro 14 giorni. Udicon ha perciò redatto un decalogo per tutti i consumatori.
Quello che devi sapere
Come funziona il Buy Now Pay Later
Il meccanismo consente di ottenere subito un articolo o usufruire di una prestazione, rinviando il saldo dell'importo oppure distribuendolo in diverse tranche, generalmente tre o quattro. Questa possibilità viene proposta sia sulle piattaforme di commercio elettronico sia presso i punti vendita fisici. A occuparsi della dilazione può essere direttamente il commerciante oppure un intermediario specializzato. Per questo, prima di aderire all'offerta, è importante individuare il soggetto responsabile della gestione degli addebiti.
Per approfondire: Pagamenti, dal buy now pay later al credito al consumo: nuove regole e cosa cambia
Le rate rappresentano comunque un debito
L'assenza di interessi non elimina l'obbligo di restituire il denaro. Un acquisto da 300 euro, anche quando viene ripartito in tre versamenti da 100 euro, comporta un impegno economico per l'intera cifra. Il rischio aumenta quando si sottoscrivono più piani di pagamento nello stesso periodo, accumulando uscite mensili apparentemente contenute. Il secondo punto del decalogo Udicon invita quindi a valutare le rate già in corso e a confrontare il totale con le risorse disponibili, considerando anche affitto, utenze, generi alimentari ed eventuali emergenze.
Per approfondire: Paypal, Klarna, Scalapay e i pagamenti a rate: cosa cambia dal 20 novembre
Verificare importi, scadenze e condizioni
Prima di concludere l'operazione è necessario esaminare tutti gli elementi dell'accordo, senza limitarsi alla cifra richiesta inizialmente. Tra le informazioni da controllare figurano l'ammontare complessivo da rimborsare, il calendario dei versamenti, il numero delle rate e le possibili spese aggiuntive. Occorre inoltre conoscere le conseguenze di un mancato pagamento e i recapiti del servizio clienti. Conservare una copia delle condizioni contrattuali e del prospetto di rimborso permette di verificare successivamente la correttezza degli importi prelevati.
Cosa succede in caso di reso o prodotto difettoso
La scelta di pagare in più soluzioni non modifica i diritti riconosciuti a chi acquista. Le garanzie previste dalla legge continuano infatti a valere quando la merce presenta difetti, non viene consegnata oppure può essere restituita. In queste circostanze è opportuno rivolgersi tempestivamente al commerciante e comunicare l'accaduto anche all'eventuale intermediario finanziario. La restituzione del prodotto non determina necessariamente l'interruzione immediata degli addebiti: bisogna quindi accertarsi della procedura prevista. In presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa, la risoluzione del contratto di acquisto può comportare anche quella del credito collegato.
I costi dei pagamenti in ritardo
Una dilazione inizialmente priva di interessi può comportare spese impreviste quando non vengono rispettate le date concordate. A seconda delle clausole contrattuali, e nel rispetto dei limiti di legge, possono essere applicati interessi di mora o ulteriori oneri. Per evitare queste conseguenze, Udicon suggerisce di tenere sotto controllo il calendario dei rimborsi e di assicurarsi che la carta o il conto utilizzato dispongano della liquidità sufficiente. La stessa attenzione deve essere riservata ai pagamenti automatici.
Le conseguenze delle rate non saldate
Le ripercussioni di un'inadempienza possono andare oltre le maggiorazioni economiche. Se gli importi dovuti rimangono insoluti, il creditore può attivare le procedure necessarie per recuperarli. In specifiche situazioni, inoltre, le irregolarità nei rimborsi possono essere comunicate ai sistemi di informazione creditizia consultati dagli istituti finanziari. Eventuali segnalazioni negative potrebbero compromettere l'accesso a futuri prestiti. Il mancato versamento di una singola rata non produce automaticamente questo risultato, ma è comunque consigliabile intervenire rapidamente per regolarizzare la propria posizione.
Come comportarsi se non si riesce a pagare
Quando emergono problemi economici, il decalogo raccomanda di contattare quanto prima la società che amministra il finanziamento, senza attendere l'accumularsi degli arretrati. È possibile illustrare per iscritto le proprie difficoltà e verificare la disponibilità di eventuali soluzioni alternative. Se invece vengono riscontrate somme addebitate erroneamente, il consumatore può presentare un reclamo formale. Per ricevere supporto ci si può rivolgere alle associazioni di tutela dei consumatori oppure, nelle controversie di sua competenza, all'Arbitro Bancario Finanziario.
Le nuove tutele per i piccoli finanziamenti
Un altro punto del decalogo riguarda l'ampliamento del perimetro della legislazione europea. La nuova direttiva introduce maggiori protezioni anche per numerose forme di pagamento differito e per i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro, finora esclusi dalla disciplina generale sul credito ai consumatori. L'estensione, tuttavia, non interessa indistintamente tutte le operazioni. Alcune dilazioni gratuite proposte direttamente dai commercianti, senza il coinvolgimento di soggetti finanziatori esterni, possono continuare a beneficiare di esclusioni quando rispettano determinati requisiti. Per specifiche categorie di credito, inoltre, sono previste procedure meno articolate.
Il diritto di recesso in 14 giorni
Per i contratti soggetti alla nuova disciplina vengono rafforzati gli obblighi di trasparenza sulle condizioni economiche, sulle modalità di rimborso e sulle conseguenze dei ritardi. Tra le garanzie rientra la possibilità di recedere dal finanziamento entro 14 giorni, senza dover fornire una motivazione. L'esercizio di questo diritto non elimina però l'obbligo di restituire le somme eventualmente ricevute, secondo le modalità stabilite dalla normativa. Occorre inoltre distinguere la rinuncia al credito dall'eventuale restituzione del prodotto, che segue una procedura propria.
I controlli sulla capacità di rimborso
L'ultimo punto del decalogo riguarda gli obblighi previsti per chi concede il credito. Le nuove disposizioni impongono agli operatori interessati di valutare preventivamente la capacità economica del richiedente, per ridurre il rischio che vengano sottoscritti impegni incompatibili con le sue disponibilità. L'approfondimento dovrà essere commisurato alla somma richiesta, alla durata dell'accordo e al livello di rischio, senza imporre necessariamente procedure elaborate per le operazioni di modesta entità. In caso di valutazioni automatizzate, il consumatore potrà ottenere chiarimenti e richiedere l'intervento di una persona per riesaminare la decisione. Sono inoltre previste maggiori misure di sostegno per chi incontra difficoltà nella restituzione delle somme.
Per approfondire: Bankitalia, allarme Buy Now Pay Later: cresce il rischio di indebitamento eccessivo