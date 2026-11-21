Introduzione

Il Buy Now Pay Later (BNPL) permette di acquistare subito e pagare successivamente, spesso senza interessi. Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli per Udicon, nell’ultimo anno lo ha utilizzato il 39% degli italiani, ma il 57% non considera un debito gli acquisti a rate. Il 27% ha almeno due pagamenti dilazionati in corso e il 23% ha incontrato difficoltà nel rispettare una scadenza. La nuova disciplina sul credito ai consumatori, applicata dal 20 novembre 2026 salvo termini successivi per alcuni operatori, amplia le tutele per molte formule: maggiore trasparenza, verifiche sulla capacità di rimborso e recesso entro 14 giorni. Udicon ha perciò redatto un decalogo per tutti i consumatori.