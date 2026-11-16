Paypal, Klarna, Scalapay e i pagamenti a rate: cosa cambia dal 20/11

In definitiva, tutti quei servizi che anticipano la somma al venditore e la recuperano poi dal cliente a rate, proprio come Klarna, Scalapay o PayPal, diventano creditori a tutti gli effetti e dovranno sottostare a tutte le regole già previste in questo campo per realtà quali banche e finanziarie. Oltre al merito creditizio, il cliente dovrà ricevere, prima di accettare definitivamente un'operazione di rateizzazione, un’informativa che segnala con precisione il costo totale dell’operazione e il Taeg. Verrà riconosciuto un diritto di recesso di 14 giorni, tutela che ad oggi non esiste mentre la gestione dei mancati pagamenti dovrà seguire il medesimo iter già in essere per il credito bancario e finanziario canonico. A vigilare sul processo saranno Banca d’Italia e l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).