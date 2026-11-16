Paypal, Klarna, Scalapay e i pagamenti a rate: cosa cambia dal 20/11

Introduzione
L'operazione di diversificare il costo di un acquisto suddividendolo in piccole rate o in tre pagamenti mensili sta per cambiare. Dal 20 novembre 2026, infatti, coloro che preferiscono utilizzare applicazioni che consentono i servizi di pagamento dilazionato saranno sottoposti a regole maggiormente stringenti. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
La modalità del "Buy Now Pay Later"
In particolare la novità è relativa alla modalità del "Buy Now Pay Later" (compara adesso, paga dopo), una formula scelta da tanti consumatori per acquistare un bene senza dover versare subito l'intero importo che spetta. L'Ue, in questo senso, ha deciso di porre un freno ai rischi legati ad un utilizzo non troppo consapevole del credito. Di fatto, per app quali Klarna, Scalapay o PayPal stanno per arrivare nuove regole.
Nuovi controlli
Dunque la formula che permette di pagare, ad esempio, in "tre comode rate", scelta nel tempo da tantissimi consumatori pensando semplicemente di utilizzare una modalità di pagamento alternativa e più agevole, non ottenendo un prestito, sarà condizionata da nuovi paletti. Dal prossimo 20 novembre 2026, in sostanza, ci sarà un rigore differente. E Il sistema "Buy Now Pay Later", pur continuando ad essere disponibile, indurrà gli operatori a dover rispettare obblighi più rigorosi. In particolare, laa stretta riguarda i controlli sul merito creditizio, la trasparenza e la pubblicità.
La direttiva
A regolamentare il procedimento è, nel dettaglio, la direttiva europea CCD2 sul credito ai consumatori, recepita dall’Italia lo scorso dicembre attraverso il decreto legislativo 212.
Il credito al consumo
Per comprendere le dinamiche della questione va fatto riferimento al tema del "credito al consumo", ovvero un qualsiasi finanziamento che un istituto concede ad una persona per acquistare beni o servizi, con l’obbligo di restituirlo a rate e con o senza interessi. Trattandosi di un vero e proprio prestito, la legge lo predispone contemplando una serie di tutele specifiche. Infatti, chi spende deve sapere quanto gli costa in totale e realmente tutta l’operazione, oppure ancora chi verifica che possa essere portata a termina o, ancora, cosa accade se non si riesce più ad adempiere al pagamento. In questo senso, spiegano gli esperti, la modalità del "Buy Now Pay Later" è stato tagliato fuori da questi paletti in poche parole a causa di un vuoto normativo. Ad esempio, la disciplina bancaria italiana esentava dalla normativa sul credito al consumo i finanziamenti senza interessi rimborsabili entro 90 giorni.
Il merito creditizio
In quest'ottca, una delle novità più significative riguarda proprio la valutazione del merito creditizio. Dal 20 novembre, infatti, prima di autorizzare un pagamento rateale, tutti gli operatori coinvolti e che concedono questi servizi dovranno effettuare una serie di controlli precisi con l'obiettivo di verificare la capacità del consumatore di restituire le somme dovute. Si vuole, di fatto, limitare il rischio che, magari, si possano accumulare rate su rate e debiti non solvibili. Di conseguenza, ottenere l’approvazione per pagare in tre rate non sarà un passaggio automatico e scontato perchè, dopo una attenta valutazione, la richiesta di rateizzazione potrebbe essere respinta.
Cosa cambia
In definitiva, tutti quei servizi che anticipano la somma al venditore e la recuperano poi dal cliente a rate, proprio come Klarna, Scalapay o PayPal, diventano creditori a tutti gli effetti e dovranno sottostare a tutte le regole già previste in questo campo per realtà quali banche e finanziarie. Oltre al merito creditizio, il cliente dovrà ricevere, prima di accettare definitivamente un'operazione di rateizzazione, un’informativa che segnala con precisione il costo totale dell’operazione e il Taeg. Verrà riconosciuto un diritto di recesso di 14 giorni, tutela che ad oggi non esiste mentre la gestione dei mancati pagamenti dovrà seguire il medesimo iter già in essere per il credito bancario e finanziario canonico. A vigilare sul processo saranno Banca d’Italia e l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
Cosa sapere
Dunque, in breve, non sarà più possibile che servizi come quelli citati possano descrivere la rateizzazione parlando di una semplice suddivisione del prezzo, senza rendere in maniera evidente e chiara la natura creditizia dell’intera operazione. Saranno inoltre vietati i messaggi ingannevoli o ambigui sui costi del credito oltre a quelli che suggeriscono che ricorrere all’indebitamento possa migliorare la situazione economica o il tenore di vita del consumatore.
Perchè questo nuovo corso
Il cambio di rotta e l'introduzione di controlli sempre più stringenti rientra nell'ottica di voler arginare il rischio del cosiddetto "sovraindebitamento silenzioso". Si tratta di un processo che può innescarsi quando in ballo, per saldare dei beni, ci sono piccole rate, magari distribuite su più app diverse, che il consumatore può tendere a non considerare nella sua totalità. Ogni pagamento, in certi casi, potrebbe sembrare affrontabile, ma magari la somma complessiva, senza una visione globale ed attenta, può diventare un peso reale sul proprio bilancio economico.
Cosa aspettarsi adesso
In definitiva e per concludere, le nuove disposizioni non vietano il "Buy Now Pay Later" e non implicano assolutamente l’eliminazione dei servizi offerti da app quali Klarna, Scalapay e PayPal. I consumatori potranno continuare a scegliere la rateizzazione degli acquisti, ma le piattaforme devono adeguarsi in maniera severa agli obblighi previsti dalla normativa.