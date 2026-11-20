Manovra, Irpef dimezzata per giovani neoassunti. Quanto vale il bonus? Le possibili novitàEconomia
Introduzione
Nella legge di Bilancio 2027 sono contenute diverse misure che riguardano i più giovani: in particolare si interviene sulle nuove assunzioni. Un emendamento di Fratelli d’Italia, scritto insieme al dipartimento Finanze, sostituisce la Flat Tax all’1% per i giovani prevista dal disegno di legge di bilancio con un taglio dell’imponibile per chi nel 2027 firmerà il primo contratto a tempo indeterminato nel settore privato.
Quello che devi sapere
Come cambia il bonus fiscale per i giovani
Nella sua versione definitiva, il bonus fiscale per i giovani si concentrerà sui nuovi assunti, a cui dimezzerà il reddito imponibile nel 2027 tagliandolo poi del 30% nel 2028, per una quota che non superi i 50mila euro lordi l’anno. Secondo le stime de Il Sole 24 Ore, questa misura dovrebbe interessare 334mila nuovi lavoratori dipendenti nel privato, che l’anno prossimo firmeranno un contratto a tempo indeterminato per la prima volta.
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Come cambia la platea di beneficiari
La Flat Tax dell’1% sarebbe stata applicata agli incrementi di reddito (fino a 2.500 euro) di tutti i dipendenti privati fino a 30 anni, a patto che il loro stipendio non superasse i 28mila euro lordi. Nel nuovo testo la detassazione, che agisce sull’imponibile, viene invece riservata ai debuttanti, cioè a quanti siano “assunti per la prima volta nella loro vita lavorativa nell’anno 2027 con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” nel settore privato.
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Come funziona la nuova detassazione
La proposta di modifica di FdI riscrive le regole previste originariamente dall’articolo 44 del disegno di Legge di Bilancio. Il nuovo schema abbandona l’imposta sostitutiva sugli aumenti di stipendio per agire direttamente sul reddito imponibile ai fini Irpef. Nel dettaglio, l’agevolazione si articola su un orizzonte temporale biennale:
- Anno d’imposta 2027: abbattimento del 50% del reddito imponibile;
- Anno d’imposta 2028: abbattimento del 30% del reddito imponibile;
- Tetto massimo di reddito: il beneficio si applica entro una soglia limite di 50.000 euro lordi annui.
Si tratta di una misura sperimentale una tantum a proiezione biennale, pensata per massimizzare il netto in busta paga nei primi due anni di stabilizzazione lavorativa.
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L’obiettivo del nuovo bonus fiscale per i giovani
L’obiettivo del meccanismo è evitare i problemi tecnici sollevati dalla Flat Tax, a partire dal rischio conguaglio per chi a fine anno si fosse trovato un reddito sopra i 28mila euro, dovendo quindi pagare ex post l’Irpef ordinaria. Con il vecchio tetto fissato a 28.000 euro, un lavoratore che avesse superato anche di poco la soglia a fine anno (magari per straordinari o premi) avrebbe perso l’agevolazione, ritrovandosi a dover restituire l’Irpef ordinaria in sede di conguaglio. Con il nuovo impianto, la soglia sale a 50.000 euro e opera come franchigia: anche superando tale importo, la detassazione resta salva sulla quota fino a 50mila euro. Viene eliminata quindi la necessità di confrontare e normalizzare il reddito 2027 rispetto a quello del 2026 in base ai giorni lavorati, rendendo l’applicazione in busta paga lineare per i sostituti d’imposta.
A quanto ammonta lo sconto
La detassazione per i nuovi assunti abbatterebbe l’imposta del 70-80%, a seconda dei casi, producendo in valore assoluto effetti più o meno proporzionali al reddito lordo. Fino a 17mila euro l’anno, l’imposta viene di fatto azzerata perché il dimezzamento dell’imponibile fa rientrare il resto nella no tax area, che arriva a 8.500 euro, al netto di piccole oscillazioni dettate dal fatto che la detassazione coinvolge anche le addizionali regionali e comunali. Il peso della misura sui saldi di finanza pubblica è analogo a quello della Flat Tax, ma per il gioco di acconti e saldi il meccanismo libera 204,2 milioni sul 2027, scaricandone 209,1 in più sul 2028.
La modifica alla Exit tax
Nel pacchetto di emendamenti correttivi della Manovra 2027 è prevista anche una modifica alla Exit tax che è la tassazione per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale all’estero. Un’ipotesi è quella di limitare l’impatto del prelievo al 26%: sarebbe indirizzato solo alle plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate, riducendo l’acconto dal 50% al 10% dell’imposta, e scatterebbe dall’anno successivo a quello del decreto attuativo, prevedendo anche una rivalutazione volontaria (5% della plusvalenza o 1% del valore normale). Le valutazioni potrebbero riguardare l’innalzamento della soglia degli asset fissata a 800mila euro (per portarla anche a 5 milioni, come chiesto da Forza Italia).
La rottamazione quinquies e il Superbonus
Sono state presentate anche proposte che intervengono sulla rottamazione quinquies e sul Superbonus. Da una parte c’è l’ipotesi della riapertura della definizione agevolata per i contribuenti decaduti dalle precedenti sanatorie e dall’altra è stato proposto un correttivo al meccanismo dello “spalma-crediti” Superbonus, volto a escludere le PMI con crediti fino a 500.000 euro o a ridurre la ripartizione da 10 a 5 anni.
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