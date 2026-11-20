L’obiettivo del meccanismo è evitare i problemi tecnici sollevati dalla Flat Tax, a partire dal rischio conguaglio per chi a fine anno si fosse trovato un reddito sopra i 28mila euro, dovendo quindi pagare ex post l’Irpef ordinaria. Con il vecchio tetto fissato a 28.000 euro, un lavoratore che avesse superato anche di poco la soglia a fine anno (magari per straordinari o premi) avrebbe perso l’agevolazione, ritrovandosi a dover restituire l’Irpef ordinaria in sede di conguaglio. Con il nuovo impianto, la soglia sale a 50.000 euro e opera come franchigia: anche superando tale importo, la detassazione resta salva sulla quota fino a 50mila euro. Viene eliminata quindi la necessità di confrontare e normalizzare il reddito 2027 rispetto a quello del 2026 in base ai giorni lavorati, rendendo l’applicazione in busta paga lineare per i sostituti d’imposta.