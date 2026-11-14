Introduzione
Trentamila euro - 10mila all’anno, per tre anni - per chi si laurea con 110 e lode e decide di non lasciare la Sicilia. È questa la proposta del governatore siciliano Renato Schifani che punta a trattenere i giovani più meritevoli nell’Isola. La misura non è ancora in vigore, dovrà prima essere approvata dall’Assemblea regionale.
Quello che devi sapere
Come funziona “Giovani talenti Sicilia”
La misura, che prende il nome di “Giovani talenti Sicilia”, è pensata per i laureati più meritevoli degli atenei siciliani. Secondo quanto emerso fino ad ora, il piano prevede che possano accedere al contributo gli studenti che si laureano con 110 e lode. Per avere i 30mila euro in 3 anni (10mila all’anno) bisognerà mantenere la residenza in Sicilia per tutto il periodo di erogazione del contributo. Sempre da quanto emerso fino ad ora, sembra che le cifre saranno a fondo perduto e potranno essere spese liberamente. Con questa idea la Regione Sicilia vuole cercare di far restare sul territorio più neolaureati, in modo che inizino lì la loro carriera e che non vadano in altre Regioni o all’estero.
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I prossimi passaggi
Il governo regionale ha già stanziato 10 milioni di euro all’anno per il triennio 2027-2029 per finanziare la misura. Ma da qui all’attuazione ci sono ancora diverse fasi da tenere in considerazione. La misura è infatti contenuta nel disegno di legge di Stabilità approvato il 10 novembre dalla giunta Schifani, che dovrà ora passare all’esame dell’Assemblea regionale siciliana. Solo dopo l’approvazione definitiva saranno chiarite le modalità per presentare domanda e ottenere i finanziamenti.
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La manovra di stabilità in Sicilia
In totale, vale 1,7 miliardi la manovra di stabilità 2027-29 approvata dal governo di Renato Schifani in Sicilia, un testo di 44 articoli con norme in sostegno dell'economia, dell'occupazione, delle fasce più deboli e misure per la sanità. Il disegno di legge è stato trasmesso all'Assemblea regionale siciliana per l'iter parlamentare che si dovrebbe concludere entro Natale.
Oltre alla misura per "la permanenza dei giovani qualificati e la crescita del capitale umano", con l’assegno triennale da 30mila euro, sono stati predisposti anche i contributi alle imprese per incentivare l'adozione di premi di produttività con un contributo a fondo perduto del 50% sul costo complessivo, elevato al 60% per i premi corrisposti ai lavoratori con meno di 35 anni. E ancora: 20 milioni di euro per la lotta alla povertà; un fondo triennale di 15 milioni di euro per il sostegno alla mobilità sanitaria interregionale dei minori; il fondo 'Art bonus Sicilia" che introduce un contributo a fondo perduto per incentivare il mecenatismo, stimolare il sostegno privato alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia e ai luoghi della cultura. Inoltre, previsto il taglio del 30 e del 20% ai compensi di amministratori e organismi di controllo che in modo colpevole non rispettano i termini per l'approvazione dei documenti contabili degli enti che fanno parte del gruppo di amministrazione pubblica
Schifani: “Vogliamo una Sicilia capace di offrire opportunità"
"Con questa manovra proseguiamo nel percorso di crescita e sviluppo della Sicilia, mettendo a disposizione risorse importanti per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e del mondo produttivo", ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani. “Il risanamento dei conti pubblici”, ha aggiunto, “realizzato dal nostro governo ci consente oggi di programmare nuovi interventi, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro, alle famiglie e alle imprese. Vogliamo costruire una Sicilia capace di offrire opportunità, valorizzare i propri talenti e consolidare i risultati economici raggiunti in questi anni".
"Vogliamo rendere concreto il diritto di restare in Sicilia, - ha poi aggiunto l'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino - continuando a creare le condizioni economiche che consentano ai giovani di costruire nell’Isola il proprio futuro. Per questo abbiamo scelto di intervenire contemporaneamente sulla valorizzazione del merito, sulla qualità del lavoro e sulla produttività delle imprese".
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