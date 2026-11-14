"Con questa manovra proseguiamo nel percorso di crescita e sviluppo della Sicilia, mettendo a disposizione risorse importanti per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e del mondo produttivo", ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani. “Il risanamento dei conti pubblici”, ha aggiunto, “realizzato dal nostro governo ci consente oggi di programmare nuovi interventi, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro, alle famiglie e alle imprese. Vogliamo costruire una Sicilia capace di offrire opportunità, valorizzare i propri talenti e consolidare i risultati economici raggiunti in questi anni".

"Vogliamo rendere concreto il diritto di restare in Sicilia, - ha poi aggiunto l'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino - continuando a creare le condizioni economiche che consentano ai giovani di costruire nell’Isola il proprio futuro. Per questo abbiamo scelto di intervenire contemporaneamente sulla valorizzazione del merito, sulla qualità del lavoro e sulla produttività delle imprese".

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