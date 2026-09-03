Lauree e diplomi più richiesti, 10 consigli per trovare lavoro

Scendendo nel dettaglio, i profili di diplomati più difficili da trovare sono, ancora una volta, quelli dell’ambito della meccanica/meccatronica - il “cuore” dell'industria italiana - e dell’elettronica/elettrotecnica, in particolare per l'automazione e l'installazione di impianti avanzati. Lo stesso si può dire per i diplomi in amministrazione, finanza e marketing (AFM) - gli ex periti commerciali sono tra i più trasversali e richiesti in assoluto dalle PMI italiane - e quelli nei settori turismo, enogastronomia e ospitalità, settori chiave della nostra economia ma in costanze bisogno di profili qualificati.