Truffe o tentativi di frode sui conti correnti﻿, ecco come difendersi

Gli esperti consigliano, ancora, di provare a verificare l’identità dell’interlocutore. Considerando, infatti, che l'AI può duplicare la voce di una persona, se si riceve una telefonata sospetta, occorre sempre capire bene con chi si sta parlando prima di concludere qualsiasi transazione economica. La soluzione più semplice è di contattare da sè la persona in questione usando il numero ufficiale: che si tratti di un'azienda, o di un parente, se si chiama in prima persona il numero corretto, si può essere certi che non si tratta di un "clone" virtuale. Se si sta dialogando con un bot di un sito web, attenzione ai cloni: meglio verificare che l’indirizzo del sito sia corretto e che contenga la sigla "https". In questo caso le informazioni inviate alla piattaforma sono criptate e, di conseguenza, protette da eventuali intrusioni. Inoltre, meglio accingersi a procedere in simili operazioni solamente quando si è collegati sul web da una rete protetta (quella di casa o la linea mobile) e mai da reti pubbliche, perché potrebbero esserci malfattori in grado di intercettare i dati e poi appropiarsene.