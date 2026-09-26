Bonus 2026, quali sono in base a soglie Isee: da 10mila a 40mila euro

Salendo di fascia, l'Isee fino a 15mila euro determina l'ottenimento di "Dedicata a te", la carta prepagata caricata con importo una tantum da 500 euro e destinata all'acquisto di prodotti di prima necessità. La misura non prevede l'inoltro di domande e viene erogata in automatico a seguito di controlli incrociati effettuati da Inps e Comuni. Per chi è già in possesso della Postepay, l'importo viene caricato direttamente e per essere attivato deve essere eseguito un primo pagamento entro il 16 dicembre 2026. Ci sarà poi tempo fino al 10 ottobre 2027 per spendere il bonus, pena la perdita dell'importo in giacenza.