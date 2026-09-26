Bonus 2026, quali sono in base a soglie Isee: da 10mila a 40mila euro

Bonus 2026, quali sono in base alle soglie Isee: da 10mila fino a 40mila euroEconomia
Introduzione
Bollette, nascite, asilo nido, psicologo. Sono molteplici i bonus assegnati in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Dal 1° gennaio di quest'anno l'indicatore si è inoltre dotato di un nuovo meccanismo di calcolo, più favorevole alle famiglie numerose, per l'accesso alle principali misure di inclusione sociale.
Quello che devi sapere
A cosa serve l'Isee
A seconda delle soglie, l'Isee, aggiornato annualmente tramite la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), fa da "bussola" per stabilire l'importo spettante a ciascun richiedente. Tutte le agevolazioni osservano regole differenti e tra i requisiti che potrebbero essere richiesti rientrano parametri come il reddito, il patrimonio immobiliare o la composizione del nucleo familiare. In linea di principio, più bassa è la fascia di appartenenza maggiore sarà l'entità del contributo.
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Bonus sociali bollette
Il numero dei figli determina, per esempio, la soglia di accesso per ricevere i bonus sociali per il pagamento delle bollette energetiche di luce e gas oltre a quelle di acqua e rifiuti (Tari). Per le famiglie con massimo 3 figli a carico il contributo viene riconosciuto fino ad un Isee di 9.796 euro, soglia elevata a 20mila se nel nucleo sono presenti almeno 4 figli a carico. Gli sconti lordi variano in base al servizio, e possono andare dal 15% sulla spesa del gas naturale al 30% su quella per l'elettricità.
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Assegno di inclusione, Supporto formazione e lavoro
A rientrare nelle soglie più basse sono inoltre l'Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto formazione e lavoro (Sfl), misure per il sostegno economico riconosciute ai nuclei privi di redditi da lavoro. In entrambi i casi, l'Isee non deve superare i 10.140 euro ma sono previste altre condizioni a completamento dei requisiti richiesti. Per quanto concerne l'Adi, nel nucleo devono essere presenti persone disabili, minorenni, over 60 oppure in condizione di svantaggio riconosciuto dal Ministero del Lavoro. Per il Supporto, l'indennità di 500 euro è legata alla partecipazione ad attività di formazione lavorativa fino a 12 mesi con possibilità di proroga a determinate condizioni.
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Carta "Dedicata a te"
Salendo di fascia, l'Isee fino a 15mila euro determina l'ottenimento di "Dedicata a te", la carta prepagata caricata con importo una tantum da 500 euro e destinata all'acquisto di prodotti di prima necessità. La misura non prevede l'inoltro di domande e viene erogata in automatico a seguito di controlli incrociati effettuati da Inps e Comuni. Per chi è già in possesso della Postepay, l'importo viene caricato direttamente e per essere attivato deve essere eseguito un primo pagamento entro il 16 dicembre 2026. Ci sarà poi tempo fino al 10 ottobre 2027 per spendere il bonus, pena la perdita dell'importo in giacenza.
Bonus animali domestici
Fino al 31 dicembre 2026, salvo proroghe, è attivo un bonus per gli over 65 che sostengono spese veterinarie per i propri animali da compagnia, detenuti a fini privati non commerciali. In questo caso va osservato un limite Isee inferiore a 16.215 euro. Spetta tuttavia alle singole Regioni gestire modalità, importi e scadenze del rimborso che può oscillare tra i 200 e i 300 euro all’anno.
Assegno unico
Per i nuclei con indicatore fino a 17.468,51 euro, anche per il 2026 l'Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu) prevede l'importo massimo, pari a 203,80 euro mensili. La domanda è subordinata alla presenza nel nucleo di almeno un figlio minorenne oppure maggiorenne fino a 21 anni a patto che frequenti un corso di formazione scolastica, universitaria, professionale oppure disponga di un reddito da lavoro inferiore a 8mila euro. L'Assegno prevede quote variabili che decrescono in base all'Isee fino a raggiungere il minimo, pari a 58,30 euro per ciascun figlio, nei nuclei con indicatore pari o superiore a 46.582,71 euro. Nella definizione dell'importo vanno considerate poi eventuali maggiorazioni riconosciute, per esempio, alle famiglie numerose, alle madri con età inferiore a 21 anni, ai neonati oppure ai figli con disabilità.
Bonus asilo nido
Sempre sul fronte dei contributi a sostegno della genitorialità, l'Isee fino a 25mila euro assume particolare rilievo per l'erogazione del bonus asilo nido, a copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza. Per i bimbi nati prima del 1° gennaio 2024 e inclusi sotto tale soglia, il contributo può toccare i 3mila euro l'anno. Come nel caso dell'Assegno unico, l'importo cala progressivamente: per i nuclei con indicatore da 25mila a 40mila euro il bonus scende a 2.500 euro. Mentre per i bimbi nati dopo gennaio 2024 viene previsto un importo maggiore, fino a 3.600 euro l'anno nei limiti della spesa sostenuta e dei requisiti previsti.
Bonus nuovi nati
Per quanto riguarda le misure sulla natalità, l'asticella dei 40mila euro di Isee stabilisce il diritto a richiedere il bonus nuovi nati, mille euro una tantum riconosciuti per ogni figlio nato, adottato o avuto in affidamento preadottivo nel corso dei dodici mesi fino al 31 dicembre 2026. Come chiarito dall'Inps, nel messaggio n.1268 nel 14 aprile scorso, le domande vanno inviate sul portale dedicato entro 120 giorni dall'evento.
Carta Cultura giovani
Si avviano alla conclusione la Carta Cultura giovani e la Carta del Merito, due bonus da 500 euro, in attesa dell'esordio, nel 2027, della nuova Carta Valore. Per quanto riguarda il primo contributo riconosciuto ai neo diciottenni con Isee familiare non superiore a 35mila euro c'è tempo fino al 31 dicembre 2026 per smaltire il credito in giacenza nel voucher da utilizzare per l'acquisto di prodotti culturali, dai libri a concerti, film e spettacoli.
Bonus psicologo
Entro la fine dell'anno è atteso lo sblocco del bonus psicologo 2026, il contributo che sgrava in parte le spese sostenute per le sedute di psicoterapia. Il voucher Inps, da un valore massimo individuale di 1.500 euro, spetta ai soli residenti in Italia con Isee non superiore a 50mila euro. La quota varia in base all'indicatore fino ad un minimo di 500 euro per chi si colloca nella fascia più alta.
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