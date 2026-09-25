Introduzione
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato, attraverso un comunicato, una duplice emissione nell’ambito della famiglia BTP Valore che scattterà a partire da lunedì 19 ottobre e fino a venerdì 23 (alle ore 13), salvo la possibilità di una chiusura anticipata. Si tratta, comunica il Mef, della "prima volta" in assoluto nella quale "saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente sia congiuntamente". Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Le proposte del Mef
Rendimenti equivalenti
Il Ministero, nell'approfondire la proposta, segnala ancora che i tassi cedolari minimi garantiti relativi ai due titoli collocati in questa nuova emissione, oltre che "gli ISIN che identificheranno i due distinti BTP Valore, saranno comunicati venerdì 16 ottobre". Ecco poi un'ulteriore specifica: "Al termine del collocamento i tassi minimi comunicati potranno essere confermati oppure rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero". Il Mef sottolinea ancora che i due BTP Valore, sebbene risultino essere differenti rispetto alla frequenza dei pagamenti cedolari, potranno offrire all'emissione "rendimenti equivalenti dal punto di vista finanziario".
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Titoli destinati a piccoli risparmiatori
A chi è destinato, in particolare, l'investimento? Nello specifico, come d'altronde successo anche per le precedenti emissioni, entrambi i titoli potranno essere acquistati "esclusivamente dai piccoli risparmiatori". La via utilizzabile sarà o quella attraverso il proprio home banking, nel caso sia abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi direttamente al proprio consulente bancario o, ancora, all’ufficio postale presso il quale si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.
L'investimento minimo
Da quale cifra si potrà partire? L’investimento può scattare, sottolinea ancora il Mef nel comunicato, per entrambi i titoli emessi, da un minimo di 1.000 euro, "avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto". I titoli, infatti, verranno collocati "alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento", considerando comunque i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e dovuti alla propria banca nei casi in cui siano presenti. E il rimborso? Anche in questo caso avverrà alla pari, "in un’unica soluzione alla scadenza" fa sapere il Ministero.
Le ulteriori specifiche
Nell'espletare i dettagli dell'investimento, il Mef spiga ai risparmiatori che è anche prevista la consueta "tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5%", l’esenzione dalle imposte di successione, ma anche l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
Le banche dealer
In ultimo, ecco la specifica rispetto al collocamento che farà riferimento alla piattaforma MOT, ovvero il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, attraverso la mediazione di due banche dealer, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Interessate saranno anche due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM.
Cos'è il BTP Valore
Per chi non fosse a conoscenza del prodotto, è lo stesso Ministero a spiegarne i dettagli a livello generale. I BTP Valore, in particolare, sono una nuova famiglia di titoli di Stato "dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali, persone fisiche o affini (i cosiddetti sottoscrittori retail) con durata variabile e cedole pagate periodicamente". Normalmente, poi, il BTP Valore prevede anche un "premio finale extra per i risparmiatori che lo acquistano durante il periodo di collocamento e lo detengono fino alla scadenza".
Il collocamento
Come avviente, di base, il collocamento del BTP Valore? Alla pari (prezzo 100) sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT per il tramite delle banche dealers. Inoltre, sottolinea il Mef, "non prevede eventuali riparti, né alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Mef di chiudere anticipatamente l’emissione". Per permettere la massima partecipazione degli investitori all’emissione, viene specificato ancora, "l’eventuale chiusura anticipata non può comunque avvenire prima del terzo giorno di collocamento, garantendo dunque almeno tre intere giornate di collocamento". Inoltre, come accennato, per il risparmiatore non sono previste commissioni sugli acquisti nei giorni di collocamento, ed è prevista "la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione".