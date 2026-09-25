Introduzione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato, attraverso un comunicato, una duplice emissione nell’ambito della famiglia BTP Valore che scattterà a partire da lunedì 19 ottobre e fino a venerdì 23 (alle ore 13), salvo la possibilità di una chiusura anticipata. Si tratta, comunica il Mef, della "prima volta" in assoluto nella quale "saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente sia congiuntamente". Ecco cosa sapere.