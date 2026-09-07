Una banconota da 50 euro infilata sotto il tergicristallo sembra un colpo di fortuna, ma è l'esca di un raggiro che si sta diffondendo nei parcheggi di supermercati e centri commerciali. Nelle ultime ore le segnalazioni alla Polizia di Stato si sono moltiplicate. Il meccanismo punta sulla distrazione: mentre l'automobilista scende per recuperare il denaro, un complice svuota l'abitacolo o tenta di portare via l'auto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una banconota da 50 euro lasciata sotto il tergicristallo può sembrare un colpo di fortuna, ma nasconde un raggiro. È l'esca della cosiddetta "truffa dei 50 euro sul parabrezza", un fenomeno su cui nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni alla Polizia di Stato. Il meccanismo colpisce soprattutto nei parcheggi di supermercati, centri commerciali e aree molto frequentate, e fa leva su un istinto naturale: scendere a raccogliere il denaro.

Come funziona la truffa dei 50 euro sull'auto La tecnica sfrutta un momento preciso, quello in cui il proprietario è già salito a bordo e ha sistemato all'interno borsa, telefono o altri effetti personali. Prima che l'automobilista torni, i ladri infilano la banconota sotto il tergicristallo. Chi si mette al volante accende il motore e solo allora nota il denaro. La reazione più istintiva è scendere per prenderlo: ed è esattamente l'attimo cercato. Mentre il conducente si trova davanti alla vettura, un complice apre una portiera e afferra gli oggetti rimasti sui sedili. Se il motore è acceso e le chiavi sono ancora inserite, il rischio è che venga portato via l'intero veicolo. Non è un fenomeno solo italiano: la polizia spagnola ha diffuso un video su TikTok per mettere in guardia gli automobilisti. Leggi anche WhatsApp, nuova serie di attacchi zero-click: i consigli della Polizia

Il trucco della distrazione nei parcheggi Il principio non è nuovo. Polizia e Carabinieri hanno documentato più volte furti nei parcheggi basati sulla distrazione dell'automobilista con del denaro. Il 29 agosto la questura di Novara ha individuato un diciassettenne per un colpo messo a segno nel parcheggio di un centro commerciale con la "tecnica della monetina": la vittima viene indotta a guardare o raccogliere alcune monete mentre un complice sottrae la borsa dall'auto. Il 19 agosto i Carabinieri di Cremona hanno denunciato quattro persone per un tentato furto nel parcheggio di un supermercato, dove una donna era stata distratta con un pretesto mentre un complice cercava di prendere la borsa lasciata sul sedile. Dinamica quasi identica a quella descritta a gennaio dai Carabinieri di Forlì-Cesena dopo un arresto a Gambettola: uno dei complici faceva credere alla vittima di aver perso delle monete, l'altro svuotava l'abitacolo. Leggi anche Auto, la truffa della bottiglietta nella ruota: come funziona