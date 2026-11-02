Lavoro, in Italia costo più alto per assumere giovani. La classifica

La CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) ha fatto una simulazione sul costo del lavoro giovanile in sei Paesi europei prendendo a riferimento un'impresa con cinque addetti che assume a tempo indeterminato un giovane di 25 anni, single e senza figli, e considerando il costo ordinario del rapporto di lavoro una volta esauriti gli incentivi all'assunzione. Il confronto europeo mette in evidenza divari significativi.

Per garantire 24mila euro netti annui, il costo aziendale è stimato intorno a:

43.500 euro in Italia,

42.800 in Germania,

41.100 in Portogallo,

40.700 in Spagna e

39.900 in Francia.

L’Irlanda è la migliore, con la stima che si colloca intorno a 30.400 euro.

Per approfondire:

Manovra, premio da 2.500 euro per i giovani lavoratori under 30: cosa sappiamo