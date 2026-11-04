Manovra 2027, dalla flat tax all’1% alla cedolare sugli affitti: le misure per i giovaniEconomia
Introduzione
"Con la Legge di bilancio, al netto della detassazione degli aumenti contrattuali che ci ha dato soddisfazioni, cercheremo di dare risposte aggiuntive al salario delle giovani generazioni", ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel testo, ha aggiunto la premier, è previsto un pacchetto giovani, ma "non diamo risposte a chi sfascia le vetrine" ma "ai tanti ragazzi che vogliono dimostrare il loro talento, che vogliono studiare, lavorare o affittare una casa. Spero che la Manovra "possa dare delle risposte ai giovani in generale, alle giovani generazioni, a una percezione - fondata o meno fondata, questo non sta a me giudicarlo - di scarso interesse che spesso questi ragazzi sembrano avere dello Stato e della politica nei loro confronti".
"Penso che possa parlare a chi organizza assemblee studentesche" o magari a chi oggettivamente ha ragione nel dire che gli affitti sono troppo alti" o "a chi ritiene che i salari in Italia non siano al pari di quelli che si trovano in altre nazioni - ha proseguito Meloni - Però crediamo che possa parlare a chi effettivamente si lamenta di problemi che sono reali nella nostra nazione e cerchiamo di dare un segnale di attenzione".
Quello che devi sapere
Flat tax dell'1% sugli aumenti retributivi
La Manovra introduce per il 2027 un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro specifici limiti di reddito e di importo. I redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2027 dai lavoratori del settore privato sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'1% per i lavoratori nati dopo il 31 dicembre 1997, con retribuzioni non superiori a 28.000 euro e solo per una quota del reddito pari alla differenza tra quest'ultimo e il reddito normalizzato dell'anno precedente. "Introduciamo un premio per i giovani lavoratori under 30, 2.500 euro tassati all'1% che si possono ricevere tanto in 12 mensilità quanto in un'unica soluzione - ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - Vogliamo che un ragazzo che inizia a lavorare in Italia senta che questa nazione vuole spronarlo, e vogliamo fare tutto quello che possiamo perché i ragazzi italiani non ritengano che per costruirsi un futuro bisogna fare le valigie e andarsene da questa nazione".
Per approfondire: Manovra, premio da 2.500 euro per i giovani lavoratori under 30: cosa sappiamo
Sale il limite di esenzione per i fringe benefit
Il testo della Legge di bilancio prevede anche che sia aumentato a 2.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori con età non superiore a 30 anni, anche senza figli. Fino al 2027 i benefit riconosciuti dal datore di lavoro sono esenti da tasse e contributi fino a un massimo di 1.000 euro, che sale a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.
Per approfondire: Manovra 2027, bonus e misure per imprese, lavoratori e Partite Iva
Prorogati a fine 2027 bonus donne, giovani e Zes
Nella Manovra c’è inoltre la proroga al 31 dicembre 2027 degli esoneri contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e lavoratori nelle Zone economiche speciali (Zes). Per i giovani under 35 e disoccupati da molto, lo sgravio vale 500 euro al mese - che salgono a 650 euro in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria - per un massimo di due anni.
Per approfondire: Manovra 2027, tutte le misure, i bonus e le novità per le famiglie
Sale al 140 e al 180% la deduzione per l'assunzione di giovani
Con la Legge di bilancio aumenta la maxi deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni di giovani under 36 (e di lavoratrici madri). Il testo del disegno di legge prevede che per il 2027, "qualora i nuovi assunti siano lavoratrici madri o di età inferiore ai 36 anni, il coefficiente di maggiorazione" sia incrementato rispettivamente dal 20% "all'80 per cento e al 40 per cento". "In base ai dati dichiarativi provvisori relativi all'anno 2024, all'agevolazione originaria, prevista inizialmente per il solo anno 2024 e successivamente prorogata per il triennio 2025-2027, le assunzioni per le quali è stato fruito il beneficio sono il 14% del totale delle nuove assunzioni a tempo indeterminato risultanti dalle certificazioni uniche", spiega la Relazione tecnica.
Cedolare secca all’1% per chi affitta ai giovani
"Il problema degli affitti affligge tutta l'Europa e l'Italia non fa eccezione, è la ragione pe cui abbiamo dato vita a un piano casa", ha spiegato Meloni, ma in Manovra abbiamo previsto una misura per cui "sugli affitti a canone concordato la cedolare scende al 5% ma per chi affitta a canone concordato a giovani fino a 35 anni è all'1%". In sostanza, chi affitta appartamenti a under 35 con contratti a canone concordato pagherà solo l'1% di tasse, una mini-cedolare secca. Per i proprietari diventerà quindi più conveniente guardare a studenti e giovani lavoratori, rispetto che affittare a prezzi di mercato o tenere le case sfitte.
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Prorogato al 2029 il Fondo mutui prima casa, stanziati 400 milioni
Sempre in tema casa, la Manovra proroga fino al 31 dicembre 2029 le garanzie rafforzate del Fondo mutui prima casa a favore dei giovani under 36, delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi e delle altre categorie considerate prioritarie, nonché le agevolazioni previste per le famiglie numerose. Confermate le attuali condizioni di accesso e le percentuali di copertura, fino all'80% per i beneficiari prioritari e fino al 90% per le famiglie con almeno cinque figli under 21. La norma stabilisce un incremento della dotazione del Fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, per complessivi 400 milioni.
Climatizzatori in tutte le scuole
"Abbiamo deciso di utilizzare parte delle risorse della Nec energia per dotare tutte le scuole di climatizzatori e pompe di calore e rendere più vivibili le nostre aule", ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
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