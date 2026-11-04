Introduzione

"Con la Legge di bilancio, al netto della detassazione degli aumenti contrattuali che ci ha dato soddisfazioni, cercheremo di dare risposte aggiuntive al salario delle giovani generazioni", ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel testo, ha aggiunto la premier, è previsto un pacchetto giovani, ma "non diamo risposte a chi sfascia le vetrine" ma "ai tanti ragazzi che vogliono dimostrare il loro talento, che vogliono studiare, lavorare o affittare una casa. Spero che la Manovra "possa dare delle risposte ai giovani in generale, alle giovani generazioni, a una percezione - fondata o meno fondata, questo non sta a me giudicarlo - di scarso interesse che spesso questi ragazzi sembrano avere dello Stato e della politica nei loro confronti".

"Penso che possa parlare a chi organizza assemblee studentesche" o magari a chi oggettivamente ha ragione nel dire che gli affitti sono troppo alti" o "a chi ritiene che i salari in Italia non siano al pari di quelli che si trovano in altre nazioni - ha proseguito Meloni - Però crediamo che possa parlare a chi effettivamente si lamenta di problemi che sono reali nella nostra nazione e cerchiamo di dare un segnale di attenzione".